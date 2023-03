Jesús Álvarez atiza contra TVE por cómo fue su despedida realmente: «Me quedé perplejo»

Jesús Álvarez no ha dudado en criticar a RTVE por las formas en las que le han obligado a despedirse de la cadena tras 47 años.

Hace un mes, Jesús Álvarez, uno de los periodistas más veteranos de RTVE y uno de los periodistas deportivos más reconocidos de nuestro país decía adiós a los espectadores tras 47 años en la cadena pública. Era el ‘Telediario 1’ el que le dedicaba un homenaje mientras que él se despedía oficialmente un día después en su programa ‘Álvarez Café’ en Teledeporte.

Fue el ‘Telediario’ presentado por Alejandra Herranz y Ana Ibáñez en deportes el que recogió en una pieza los 47 años de Jesús Álvarez en TVE. «Entre estas dos imágenes han pasado más de 40 años y la de cosas que han cambiado. Pero hay una. Bueno dos en realidad que no. El estilo inconfundible de Jesús y su pañuelo en la solapa. Hoy se nos jubila y nosotros solo podemos desearte Jesús lo mejor», comentaba Ana Ibáñez antes de emitirse la pieza en la que se veía a Jesús como reportero y como presentador de los deportes del ‘Telediario’.

Sin embargo, ahora ha sido el propio Jesús Álvarez el que ha querido destapar toda la verdad de esta «jubilación». Y sí, lo ponemos entre comillas, porque tal y como denuncia el propio periodista él no quería, pero le han obligado a jubilarse. «A mí me jubila TVE, no me jubilo yo», confiesa en declaraciones a la revista Pronto. «Me quedé perplejo cuando me obligaron a jubilarme. Me siento defraudado. No han tenido en cuenta todo lo que he dado a esa casa«, añade.

«Un periodista lo es hasta la muerte. Quiero seguir haciendo cosas, algo que no me han dejado hacer en TVE, donde ni tan siquiera han querido escuchar mis proyectos«, prosigue diciendo muy cabreado por cómo se han desecho de él. «Le envié un mensaje a Elena Sánchez, presidenta de RTVE, que es amiga mía de toda la vida y todavía estoy esperando contestación», asegura el célebre periodista.

Muy duro contra Rosa María Mateo

Pese a que Jesús Álvarez recalca que si siente que se ha reconocido toda su trayectoria en estos 47 años, considera que se merecía un mejor final tras tantos años al servicio de la cadena pública. «No me siento reconocido con las formas. En televisión falta mucha mano izquierda. Tenía dos proyectos importantes de trabajo para hacer en la casa y pedí hablar antes de irme«, asegura en una entrevista para El Debate.

En esta misma entrevista, Jesús Álvarez no se contiene en criticar la etapa de Rosa María Mateo como administradora única provisional. Así, el periodista no duda en tachar de «incomprensible» su nombramiento pues era alguien que ya estaba jubilada. Asimismo, se muestra dolido porque fue en su etapa cuando le quitaron de los ‘Telediarios’ sin una causa justificada. «Ignoro el motivo, pero creo que lo conozco», asevera. «Se aprovechó para limpiar el vestigio de lo que ellos suponían que era una etapa anterior«, añade al respecto.

Preguntado por la marcha de Raquel Martínez del Canal 24 horas, Jesús Álvarez es claro. «Ignoro el motivo, pero a lo mejor los dirigentes de esa casa deberían mirarse el ombligo. Deberían pensar qué están haciendo mal o por qué la gente toma determinadas decisiones. No sé si estamos cuidando bien esa cantera o estamos cuidando bien a las personas que hacen la televisión, que al fin y al cabo es el reflejo de lo que de lo que se hace en las cocinas de la casa», termina diciendo.