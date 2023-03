Cristina Porta clama alto quién debe ser el primer expulsado de ‘Supervivientes 2023’

Cristina Porta ha sido muy clara en ‘Sálvame’ al decir quién debe ser el primer expulsado de ‘Supervivientes 2023’.

Quedan solo unas horas para que Telecinco emita la segunda gala de ‘Supervivientes 2023‘ y por ende conozcamos quién será el primer expulsado de esta edición. Alma Bollo, Ginés Corregüela o Jaime Nava. La cosa está entre ellos tres y Cristina Porta no ha dudado en dejar clara su opinión en su regreso a ‘Sálvame’.

Tras varias semanas sin pisar el plató del diario tras someterse a una cirugía estética y de reaparecer en el ‘Deluxe’, Cristina Porta volvía este jueves a ‘Sálvame’ y la colaboradora no se ha cortado nada al hablar de la última hora de ‘Supervivientes’, el reality para el que se rumoreó su fichaje.

Con quien Cristina Porta no se ha cortado nada ha sido con Asraf Beno después de emitir unas imágenes inéditas del novio de Isa Pantoja hablando con Katerina de Isabel Pantoja pese a que le prometió a su novia que no hablaría de su madre. «Me parece que hablar de Isabel Pantoja por parte de Asraf es un poco falso y debería evitarlo», afirmaba la colaboradora.

Justo después, ‘Sálvame’ debatía sobre los nominados y quién debe ser el primer expulsado. «Esta edición promete sobre todo con las mujeres y yo creo que Alma se tiene que quedar porque al final ese es el motor y la gasolina de ‘Supervivientes’. Los parados no me aportan», comentaba Gema López. A lo que Pilar Vidal apostillaba que para ella Alma era «cizañera» pero que no la veía fuerte para las pruebas.

Los colaboradores debaten sobre el primer expulsado

Mientras que Cristina Porta no dudaba en dejar claro quién tiene que ser el expulsado por la audiencia. «Al final el primer expulsado creemos que es el que irá al palafito. Y yo creo que tiene que ser alguien muy divertido. Y que sea Ginés porque Jaime Nava también está dando mucho juego, Alma también y Ginés no demasiado así que yo espero que se quede ella y que de guerra», opinaba.

«Lo siento por Ginés pero quiero que se quede Jaime», insistía Cristina Porta. «Pues yo prefiero que se queden Ginés y Alma y que se vaya Jaime Nava», le corregía por su parte Terelu Campos. Por último, Adela González advertía que iba a haber mucho salseo esta noche y que podía haber sorpresas pues aunque Ginés tiene muchos seguidores en TikTok quizás esos fans no son los que ven el reality.