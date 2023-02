El inefable vídeo de ‘La Isla de las Tentaciones 6’ del que todo el mundo habla tiene explicación

Adrián ha explicado en TikTok qué es lo que verdaderamente estaba haciendo debajo de la sábana en ‘La Isla de las Tentaciones 6’ y niega que sea lo que todo el mundo piensa

La sexta temporada de ‘La isla de las tentaciones’ no ha hecho nada más que empezar y ya está dando muchísimo que hablar. Este lunes, 30 de enero, Telecinco emitía la segunda entrega, donde se mostró el comienzo de la primera hoguera de las chicas, con una Naomi en shock ante la imagen de su novio, Adrián, tocándose bajo la sábana.

La imagen no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales, donde todos dan por hecho que se estaba ‘haciendo una paja’. Sin embargo, Adrián ha negado categóricamente que fuera así. Naomi acabó esta primera hoguera muy enfadada por las imágenes que le habían mostrado de su pareja, y no solamente por estos tocamientos.

El enfado de Naomi tras ver las imágenes de su novio

Antes de dar comienzo su primer visionado de imágenes de ‘La Isla de las tentaciones 6’, la joven ya confesaba sus nervios ante lo que se podía encontrar: «Me ha dado un vuelco el corazón. Me ha dado una intuición y me espero lo peor». Pese a esto, reconocía haber cambiado de actitud y se comprometía a ser más permisiva con su pareja: «Él se merece mi voto de confianza. Es verdad que estos últimos días he estado dejándome llevar un poco más con Napoli, es buena tentación para mí y los límites que le puse a él los estoy pasando. Creo que voy a ser un poco más permisiva».

Pero lo que acabó viendo no le hizo ninguna gracia. Primero, Naomi tuvo que ver la complicidad de su chico con Kayla, además de su regalo a Jenny, y que la dejara pasar a su habitación, algo que le molestó mucho. «¿Qué haces haciéndole regalos a una tía que conoces de dos días? Me da rabia que vayas a perder al amor de tu vida… Con estas cagadas, lo va a perder», comentaba la concursante mientras veía las imágenes. «¿Para qué entra en la habitación? Madre mía, está haciendo todo lo que hemos hablado», proseguía, visiblemente enfadada.

Adrián niega la masturbación

Pero lo que terminó de cabrear a la concursante fue el hecho de ver a su novio tumbado en la cama y haciéndose supuestamente tocamientos para así desfogarse de su calentón previo con una de las solteras. Unas imágenes que dejaron a Naomi totalmente desencajada. Una reacción bastante similar a la que se vivió en redes sociales por parte de los seguidores de ‘La Isla de las tentaciones’.

Sin embargo, no sería lo que todo el mundo piensa, según ha explicado el propio Adrián en sus redes sociales. El joven ha asegurado que solo se estaba rascando. «Cuando te rascas los huevos dormido y toda España ahora te llama Vladimir», ha escrito el valenciano en TikTok, haciendo referencia a la frase ‘Vladimir, una paja y a dormir’. Por lo menos hay que reconocer que tiene sentido del humor.