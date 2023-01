No te fallan los ojos: Lo que se ve justo aquí en ‘La Isla de las Tentaciones 6’ «no puede ser real»

Naomi ha sido la primera concursante en enfrentarse a las imágenes de su pareja Adrián en ‘La isla de las tentaciones 6’ y el final ha sido realmente indescriptible

Después de casi dos programas de ‘La isla de las tentaciones 6‘, Sandra Barneda ha convocado a los concursantes para llevar a cabo las primeras hogueras. Las encargadas de estrenar este encuentro han sido las chicas y, en concreto, Naomi, puesto que se ha tenido que enfrentar a las imágenes más comprometedoras de Adrián. Unas instantáneas que han superado todos los límites, ya que en ellas se le podía ver masturbándose en su habitación.

Este momento sucedía al final de la hoguera. Antes, la joven ha comenzado confesando sus nervios ante tal golpe de realidad: «Me ha dado un vuelco al corazón. Me ha dado una intuición y me espero lo peor«. A pesar de ello, Naomi ha asegurado haber cambiado de actitud y prometía ser más permisiva con su pareja. «Él se merece mi voto de confianza. Es verdad que estos últimos días he estado dejándome llevar un poco más con Napoli, es buena tentación para mí y los límites que le puse a él los estoy pasando. Creo que voy a ser un poco más permisiva«.

Las imágenes no han tardado en llegar y, con ellas, su reacción. «¿Qué haces haciéndole regalos a una tía que conoces de dos días? Me da rabia que vayas a perder al amor de tu vida… Con estas cagadas, lo va a perder», ha proseguido diciendo al tiempo que le ha lanzado el siguiente mensaje: «Que se quede soltero, tío». En la misma línea, Naomi ha confesado que lo que más daño le ha hecho ha sido verle junto a la tentadora en su habitación. «¿Para qué entra en la habitación? Madre mía, está haciendo todo lo que hemos hablado», ha repetido insistentemente.

La segunda tanda de imágenes no han dejado a nadie indiferente especialmente por lo que Adrian llegaba a decir sobre el carácter de Naomi. La principal aludida no ha tardado en reaccionar visiblemente enfadada. «Lo que ha dicho de que cada dos por tres le digo que cojo la maleta y me voy es que es así y eso lo quiero cambiar. He llegado al nivel de recoger todas mis cosas, bajar al coche y decir «¿qué haces aquí?»».

Llegados a este punto, Sandra Barneda le ha preguntado sobre el posible final de su relación. Ante ello, Naomi ha espetado: «Si se termina es porque yo la termino porque él es el que la caga. A mí me compró así. Yo a él lo he comprado un tío súper leal, súper atento y me he dado cuenta de que es un tío que no es leal«. Sin embargo, lo peor estaba por venir debido a la impactante secuencia que se ha emitido de su chico al final de la hoguera.

Tal y como se ha podido captar nítidamente, el joven ha aprovechado la intimidad de su habitación para masturbarse bajo las sábanas y desfogarse del calentón previo con una de las solteras. Unas imágenes que se han emitido y que han provocado que Naomi haya quedado totalmente desencajada. Mientras, el de sus compañeras era de sorpresa y conmoción absoluta. Una reacción bastante similar a la que se ha vivido en redes sociales. Los espectadores no han tardado en compartir su incredulidad con comentarios como estos:

