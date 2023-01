La desmesurada reacción de Naomi en ‘La Isla de las Tentaciones’ obliga a Sandra Barneda a actuar

Sandra Barneda ha tenido que intermediar entre Adrián y Naomi debido a su monumental bronca antes de despedirse en ‘La isla de las tentaciones 6’.

La segunda entrega de ‘La isla de las tentaciones 6‘ ha comenzado por todo lo alto debido a la cumbre de parejas y pretendientas convocada por Sandra Barneda. La presentadora ha reunido a todos en la playa para organizar las primeras citas de la edición. Un momento lleno de tensión que ha evidenciado los primeros roces entre las parejas como es el caso de la formada por Adrián y Naomi.

Cabe recordar que los dos concursantes ya tuvieron sus más y sus menos durante sus primeras horas de convivencia. Sus posturas se han polarizado hasta tal punto que ambos han vivido un tenso encontronazo precisamente cuando él ha escogido a una de las tentadoras para tener una cita. En concreto, la elección de Adrián poco o nada le ha gustado a Naomi y, precisamente por ello, Sandra Barneda se ha visto obligada a intervenir.

El motivo de su enfado, tal y como apuntaba, reside en el pique que Naomi y la tentadora mantienen desde que esta última le pusiese su collar a Adrián. «Estamos aquí para ponernos a prueba y la cita se la voy a dar a ella», confesaba él. Por su parte, ella reaccionaba fuera de sí diciendo: «Estás de coña. Adrián, le das la cita a esta tipeja. ¡Qué asco, qué puta mierda tío! A tomar por culo nano».

Tras pronunciar estas palabras, la joven no ha tenido reparo en abandonar el set en el que se encontraban grabando. Visiblemente preocupado por su pareja, Adrián ha seguido insistiendo: «Tranquilízate». Sin embargo, los gritos de Naomi han ido a más. «Lo que te reprocho es la lealtad». «Pues te estoy dando tu lugar», le ha asegurado él.

Los gritos y reproches no han cesado y han ido a más por parte de Naomi: «¿Cómo puedes ser tan desleal? Es que es justo lo que habíamos peleado antes de venir. Para mí eso es para dejarte. No es solo que te folles a una tía, es que yo contigo había hablado las cosas». Viendo el panorama, Sandra Barneda no ha dudado en intervenir instándoles a volver junto al grupo: «Necesito que volváis al centro».

«Yo creo que no quiero estar con este chico«, ha espetado ella para sorpresa de todos. Visiblemente alterado, Adrián exclamaba: «¡Me parece injusto por tu parte!». «Por favor, Adrián y Naomi. Necesito que con tranquilidad hablen Adrián y Naomi», ha intermediado Sandra Barneda para, poco después, darle la palabra a Naomi.

La regañina de la presentadora: «No puedes quedarte con las pequeñas cosas»

La joven ha mostrado su enfado con la cita que Adrián le ha dado a Jenny. Ante ello, Sandra Barneda intentaba hacer entrar en razón a la joven sin demasiado éxito. «Llevas dos días en ‘La isla de las tentaciones’ y has visto un Adrián que no conoces, un Adrián que nada más verte se emociona, no puede dejar de llorar, te ha dicho que te quiere por activa y por pasiva. ‘La isla de las tentaciones’ es una prueba de amor, pero sobre todo de confianza contigo misma y con Adrián, tu pareja. No puedes quedarte con las pequeñas cosas«, fueron sus palabras.

Sobrepasada por la situación, Naomi apenas ha atisbado a decir: «Me quiero ir a mi casa con mis perros y ya está… Me estoy dando cuenta de que soy super débil». Frente a esta postura, Sandra Barneda ha vuelto a insistirle en el propósito del programa con un tono cada vez más serio. «Te voy a pedir que confíes y que ‘La isla de las tentaciones’ es una aventura que te va a cambiar para bien», ha rematado para, acto seguido, proseguir con la asignación de citas.