A Jiménez Losantos nunca se le había oído decir lo que dice de ‘Sálvame’ y no le tiembla la voz

Federico Jiménez Losantos ha vuelto a arremeter durísimamente contra ‘Sálvame’ en esRadio.

El pasado martes, 31 de enero, Kiko Matamoros tenía que ser evacuado de urgencia de ‘Sálvame‘ tras sufrir una brutal subida de tensión a raíz de cebarse una mala noticia sobre él y su futura prometida, Marta López Álamo. Esto ha servido a Federico Jiménez Losantos para arremeter, nuevamente, contra el programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

A través de su programa radiofónico matinal de EsRadio, Federico Jiménez Losantos ha rebasado todo lo que ha despotricado hasta ahora y ha llegado a verbalizar sin pudor alguno que «a ‘Sálvame’ solo le queda que se coman el hígado encebollado de Carmen Borrego, entre todos» y que no tiene dudas de que «llegarán a eso».

Y es que, según el periodista, «han descubierto que la única manera de mantener la audiencia, que estaba hundiéndose, es sacar las miserias más extremas de todos ellos. Y ponerse verdes unos a otros. Ya no me creo absolutamente nada. Pero viven de eso, de mentirse, de insultarse y un día se comerán vivos unos a otros y a Carmen Borrego entre todos».

«¿Por qué no os matáis en público?», pregunta Losantos a los colaboradores de ‘Sálvame’

Pero este brutal ataque de Jiménez Losantos a ‘Sálvame’ no acaba ahí. Recordando la llamada de Marta López Álamo a Terelu Campos en directo para aclarar el motivo de la subida de tensión de Kiko, el locutor no evita mofarse de ellas diciendo lo siguiente: «Marta le dice: ‘gorda’, como llama familiarmente a Terelu, que Kiko está dejando de fumar. Y la otra aclara, con tan mala uva: ‘Es que, claro, si consumes mucho…’. No sé si añadió tabaco».

«Pero vamos a ver, ¿Por qué no os matáis en público? Cualquier día va a ser de puñal, de navaja. Están en un momento al borde del crimen», ha asegurado el presentador. Tras lo cual, Paloma Barrientos, colaboradora del programa y curiosamente rostro de ‘Ana Rosa’, le ha recordado que «todos juegan a las mismas cartas». Federico en eso le ha dado la razón: «Están ahí porque quieren. Kiko Matamoros ha sobrevivido a prácticamente todo y si sobrevive a esa novia, será eterno», ha sentenciado, con mucha guasa.