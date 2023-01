Kiko Hernández clama por el despido de Carmen Borrego del ‘Deluxe’ y este es el detonante

Carmen Borrego y Kiko Hernández han vuelto a enfrentarse en ‘Sálvame’ a raíz del chat privado en el que el chófer Gustavo hablaría de malas formas de las Campos

La guerra entre Carmen Borrego y Kiko Hernández es el cuento de nunca acabar. En ‘Sálvame‘ siguen hablando de la traición que habría cometido Gustavo, el chofer de María Teresa Campos, a toda la familia, algo que incluso llegó a provocar el abandono de Carmen. Pero la tensión ha ido en aumento conforme han ido pasando los días hasta que Hernández ha clamado por el despido de su compañera.

Era el miércoles cuando salía a la luz un chat privado donde Kiko, Belén Ro y Gustavo hablaban de malas formas del clan Campos. Sin embargo, Carmen Borrego seguía dando la cara por la persona de confianza de su madre, quitando veracidad a la versión de su compañero y que había sido ratificada por el polígrafo de ‘Viernes Deluxe’.

Tras esto, este jueves era Carmen Borrego quien avivaba la guerra y acusaba a Kiko Hernández de manipular a Gustavo: «Tú eres el que provoca a Gustavo para que hable mal de mí, y lo he visto en el chat. He visto cómo tú le provocas y él defiende a mi madre». «¿Tú te crees que voy a insistir a Gustavo para que me cuente que no le pagáis?«, le preguntaba este muy enfadado a lo que la menor de las Campos replicaba con un «¡mientes!».

«Te han pillado con el carrito del helado. ¡Eres un puto manipulador!»

La versión de Kiko había sido ratificada por el poli, motivo por el que el colaborador pedía la cabeza de Carmen Borrego. «Si miento, lo que tienes que hacer es dejar el ‘Deluxe’, porque si no crees en el programa en el que trabajas los viernes, si no crees en el polígrafo, entonces abandónalo por dignidad. Déjalo por orgullo y dignidad«, clamaba Hernández.

«¡Eres un manipulador!«, respondía Carmen, mientras defendía que ella trabaja «donde le da la gana» a la vez que seguía acusando a su compañero de haber manipulado la conversación «desde el principio hasta el final». «Te han pillado con el carrito del helado. Yo estoy con quien me da la gana y estoy con quién aporta a mi vida, y tú no lo eres», le reprochaba Borrego.

Pero lejos de quedarse ahí, Carmen continuaba soltando su furia: «Me pones una cara por delante y otra por detrás. Eres un manipulador, te piensas que soy imbécil pero no, sé que nunca hemos sido amigos. ¡Eres un puto manipulador!«.