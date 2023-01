Sonsoles Ónega exponía sin reparos ante el público de ‘Y ahora Sonsoles’ que su directora le estaba echando la bronca para cambiar de tema.

Como cada día, Bricio Segovia se ha fijado en otras noticias del día en ‘Y ahora Sonsoles‘, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3. Entre ellas se encontraba el movimiento llevado a cabo en Galicia para salvar el aspecto de la Virgen del Chamorro después de que alguien intentara restaurarlo al estilo del Ecce Homo de Borja.

Las quejas de los vecinos han paralizado la restauración de la Virgen por miedo a que ocurra lo que sucedió con el Ecce Homo. «Vamos a ver Bricio Segovia que al entrar al plató he visto a esta juventud en la grada que es de Ferrol y la Virgen del Chamorro que la pobre muy agraciada no era es de Ferrol y está la muchacha haciéndome así», le gritaba Sonsoles a su compañero.

En ese momento, Sonsoles Ónega se levantaba y se acercaba a la grada del público para hablar con los chicos que venían de Ferrol. «¿Nunca fue mona no?», le preguntaba la presentadora. «Mona, lo que se dice mona no, pero era maja y saludaba cuando pasaba por la calle», le respondía el joven del público. «¿Y esto qué han hecho que te parece? Ahora le van a hacer un lavado facial», le apuntaba Sonsoles al joven.

Al escucharlos, Miguel Lago pedía que no la restauren. «Yo pido que la dejen así o peor. Porque el Ecce Homo generó muchísimas visitas, eso lo convierte en algo exótico», exponía el colaborador. Mientras Sonsoles Ónega se disponía a contestarle recibía órdenes de la directora para cambiar de tema. «Ya me voy, ya me voy que me están riñendo«, soltaba la presentadora sin cortarse dejando claro que le estaban diciendo por pinganillo que fuera a otra cosa.

«Pero llevamos dos días para dar a la Virgen del Chamorro y hoy por fin ha entrado en este programa», apostillaba Sonsoles. «Me alegro mucho. Eso hay que mandar un reportero y más ahora que hace frío», le espetaba Miguel Lago haciendo así alusión al momento en el que criticó a ‘Y ahora Sonsoles’ por llevar a un reportero a la nieve.