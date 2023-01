El Benidorm Fest 2023 salta a la política: ¿Quién es el favorito de Rufián, Mónica García o Andrea Levy?

‘Días de tele’ se desplazó hasta el Congreso para conocer los concursantes favoritos del Benidorm Fest 2023 de algunos políticos como Gabriel Rufián o Mónica García.

Julia Otero viajó este martes en ‘Días de tele‘ hasta el año 2001 para revivir el fenómeno de ‘Operación triunfo’ junto a Rosa López y Noemí Galera. Pero además aprovechó para comparar el éxito del talent musical con el Benidorm Fest tras el Chanelazo de Chanel Terrero. Todo coincidiendo además con la llegada del Benidorm Fest 2023, que se celebra la próxima semana y ya ha anunciado a su jurado profesional.

Además de que Chanel denunciara el racismo que ha recibido y sigue recibiendo tras su paso por el Benidorm Fest; ‘Días de tele’ recordó cómo el pasado año el certamen llegó incluso al Congreso de los Diputados por la victoria de la cubana y lo que sucedió con las Tanxugueiras. ¿Pasará lo mismo este año?

Habrá que esperar. Pero por lo pronto, ‘Días de tele’ se desplazó este martes junto a la cómica y reportera Paula Púa al propio Congreso para preguntarles por ello a algunos políticos. «Sí que es verdad que la cultura es un vehículo de emociones y esas emociones llegan al Congreso en forma de política«, reconocía Mónica García, la portavoz de Más Madrid.

Por su parte, Gabriel Rufián, destacaba cómo el hecho de que en Benidorm Fest se canten en otros idiomas cooficiales como el gallego o el catalán puede generar polémica. «Debería ser normal, no debería surgir ningún tipo de polémica. Sí que es cierto que, si esa gente se sale de la norma, según qué partidos claman al cielo», asevera el político de ERC. Mientras que Joan Baldoví, diputado de Compromís ve positivo que Eurovisión se cuele en la Cámara Baja de «una manera seria, digna y desenfadada».

También se manifestó sobre el Benidorm Fest, Pilar Alegría, la Ministra de Educación. «Los políticos también hablamos de temas de actualidad. En este caso, siempre tiene que prevalecer el respeto, más allá de que te guste una persona u otra», recalca la también portavoz del Gobierno. Por último, Andrea Levy, del PP ve bien que estos temas lleguen a la política pues es una manera de darle foco a la música y a la cultura.

Los favoritos de los políticos

Pero además, Paula Púa, la reportera de ‘Días de tele’ no dejó escapar la ocasión y les preguntó a todos por sus favoritos. Mientras Gabriel Rufián (ERC) no duda en decir que su favorito es Agoney con su ‘Quiero Arder’, Joan Baldoví (Compromís) no duda en cantar su favorita, el ‘Nochentera’ de Vicco, que también es la favorita de Pilar Alegría (PSOE). Por su lado, Mónica García (Más Madrid) y Andrea Levy (PP) coinciden con el ‘Yo quisiera’ de Alice Wonder; aunque la representante de Más Madrid también se decanta por ‘Mi familia’ de Fusa Nocta.