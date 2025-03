La sorprendente decisión que ha tomado La Sexta con la entrevista de Jordi Évole a Gabriel Rufián

Este domingo, 2 de marzo, La Sexta emitirá una nueva entrega de 'Lo de Évole', el programa de entrevistas conducido por Jordi Évole. En esta ocasión, el comunicador catalán entrevistará a uno de los políticos catalanes de mayor renombre, Gabriel Rufián. Una charla que, a buen seguro, dejará momentazos, motivo por el cual la cadena ha decidido tomar una decisión.

Y es que, a diferencia de otras entregas de 'Lo de Évole', este domingo la entrevista al político de ERC ocupará toda la franja del prime time, con una doble entrega que comenzará a partir de las 21:30 horas. Cuando Jordi Évole presentó esta nueva temporada, ya anunció ante los medios de comunicación que Gabriel Rufián sería uno de los invitados. Además, reconocía que "he tenido muchas diferencias públicas" con él.

"Tuve una agria polémica con Gabriel Rufián y creo que es una entrevista que va a partir de unos recuerdos no muy bonitos", añadió en aquel momento el presentador. En el adelanto que ha lanzado la cadena, además de desvelar que se tratará de una doble entrega, se ve al político pronunciado frases como "yo no debería ser el Copito de Nieve de Esquerra Republicana".

Jordi Évole le confiesa a Rufián que le "caía muy mal"

Además, también da su opinión sobre lo que, según él, ha hecho mal el independentismo para en estos diez años disminuir tanto su representatividad, que es "repartir carnets de pureza". "Es como si un taxista te ice que no le gustan los semáforos. Y es algo que yo necesito, porque si no hago discursos aburridos", asegura, dejando claro que a él tampoco le gusta entrar en conflictos.

En el vídeo, Rufián también analiza con Jordi Évole cómo "estamos viendo que la derecha le dice a la gente lo que tiene que sentir, y eso es poderosísimo". Asimismo, lamenta que haya habido en Junts "eslóganes terribles que han hecho mucho daño", como por ejemplo el 'Espanya ens roba'. En otro momento dado, el presentador le pregunta por su ego. A lo que el invitado contesta: "Yo tengo el ego de un camión, porque si no lo tuviera no podría dedicarme a lo que me dedico".

Al final del vídeo lanzando por 'Lo de Évole' en sus redes sociales, el periodista le espeta: "Te tengo que confesar una cosa Gabriel, tú me has caído muy mal". A lo que Rufián le responder, sin medias tintas: "Pues mira, tú a mí peor".