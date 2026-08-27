Raquel Sánchez Silva lanza un mensaje sobre el futuro de 'Maestros de la Costura' ante su fichaje por Mediaset

Este miércoles, 26 de agosto, Televisión Española ha emitido la gran final de la segunda edición de 'Maestros de la costura celebrity'. Su presentadora, Raquel Sánchez Silva, ha hecho balance de la última edición y lo ha hecho dejando su futuro en el aire, después de que esta final haya sido la menos vista de su historia.

Si bien lideró en su franja de emisión, con su mejor dato de las últimas cuatro semanas, la gala final de 'Maestros de la costura' cosechó un pobre 9,4% de share y apenas 521.000 espectadores. El programa, que coronó como ganadora a Beatriz Luengo, superó a '¡Salta!' en Antena 3 (7,6% de share y 494.000 espectadores) y al cine de Telecinco, con la misma cuota de pantalla (7,6 y 441.000 espectadores).

Con el futuro del formato de costura en el aire, Raquel Sánchez Silva se ha pronunciado sobre esta última edición. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde, junto a una serie de instantáneas de la gala final, ha escrito lo siguiente: "Las cosas bonitas pasan por algo. Y eso es para mí 'Maestro de la costura': un programa muy, muy bonito. Hecho con corazón y un amor infinito por el formato y por la moda".

Acto seguido, la presentadora se dirige personalmente a algunos de los protagonistas de esta edición: "Tengo que reconocer que la final de esta edición me ha hecho llorar en varios momentos y felicito con AMOR a cada uno de nuestros finalistas y a nuestros dos maravillosas duelistas: Silvia (Marty) y Beatriz (Luengo). Sois impresionantes".

Raquel Sánchez Silva deja en el aire el futuro de 'Maestros de la costura'

"A los aprendices, gracias por darnos tanto y siempre con el corazón en la mano. Os quiero. A Yolanda Ramos, la vida sencillamente es mejor contigo cerca. A mis jueces, mi eterna admiración por vuestro talento, cariño, sentido del humor y por nuestra amistad. Al equipo de 'Maestros' por ser una de las familias más brillantes de la tele. A ti Macarena Rey, gracias por soñarlo y darnos este regalo. Y al futuro, le digo lo mismo que le diría nuestra ganadora radiante Beatriz Luengo: ¿Y si sí? Hasta pronto…", concluye Raquel Sánchez Silva su post de Instagram.

Aunque el futuro de 'Maestros de la costura' en TVE no está claro, lo que sí lo está es el futuro laboral de Raquel Sánchez Silva, que regresará próximamente a Mediaset para conducir la adaptación española de 'The Honesty Box'. Producido por Mediaset España en colaboración con Brutal Media, este reality propondrá a un grupo de solteros y solteras jóvenes que no han tenido suerte en el amor formar parte de una experiencia guiados por una coach emocional que seleccionará a los candidatos y candidatas idóneos atendiendo a sus perfiles, personalidades y expectativas. Aunque por el momento, no hay fecha prevista de estreno.