'La Promesa', avance capítulo del viernes 19 de junio: El anuncio de una marcha y una inesperada propuesta de boda

En el capítulo de 'La Promesa' de este viernes 19 de junio, Julieta se avergüenza de la extorsión de Ciro y Manuel le pide que lo olvide y se centre en su recuperación. Leocadia informa a Alonso de que Curro y Ángela quieren marcharse lejos, algo que molesta al marqués. Adriano practica con Martina para recuperar la visión y así los interrumpe Jacobo, que no se cree que su amigo haya decidido ocultarle sus progresos.

Más tarde, Adriano se siente como un traidor y Martina lamenta no atreverse a decirle la verdad. María se empeña en realizar tareas pesadas, a pesar de que Carlo le advierte de los riesgos en su estado. Teresa cuenta a sus compañeras el motivo de su destitución como ama de llaves.

Curro tiene una gran propuesta para Pía: ¡quiere que lo lleve al altar! La señora Adarre sigue sin atreverse a confesarle la verdad sobre Leocadia… Las cocineras intentan convencer a Ricardo de que acepte el ascenso, pero él se niega. Curro admite delante de Alonso que marcharse lejos es una opción, pero no definitiva. Ciro le dice a Manuel que se van: dejan La Promesa. Lope decide dar el paso definitivo con Vera y le pide matrimonio. ¿Aceptará la hija de los duques de Carril?

Resumen del capítulo 856 de 'La Promesa' (Jueves 18 de junio)

En el capítulo de 'La Promesa' de este jueves 18 de junio, Julieta le pregunta a Manuel si sabe cómo ha conseguido Ciro el dinero para las obras de su casa. Él le miente: no tiene ni idea. Jacobo le pregunta a Martina si su relación con el hombre del Patronato ha acabado. Una llamada de teléfono le libra de darle respuesta. Más tarde, le pregunta a Adriano si Martina sigue con otro hombre y él calla la verdad.

Los criados se enteran de la destitución de Teresa y ella les pide que no intercedan por ella. Las cocineras se dan cuenta de que María ya debería haber parido, pero ella les pide que no la presionen. Además, Candela dice que será niño, ¡el péndulo nunca miente! Lope no se da por vencido y luchará por el amor de Vera cueste lo que cueste. La pregunta es: ¿y ella?

Curro y Ángela hablan de su futuro: lo primero es que ella acabe su carrera en Suiza. La joven le cuenta a Leocadia sus planes. A la señora de Figueroa no le hace ninguna gracia tenerla lejos, pero no se lo dice. Alonso reprende a Ciro por chantajear a Manuel, sin saber que Julieta lo está escuchando todo.