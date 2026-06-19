'La Promesa', avance capítulo 858 del lunes 22 de junio en RTVE: Manuel impide la marcha de Julieta

En el capítulo de 'La Promesa' del próximo lunes 22 de junio, Leocadia comparte con Alonso la poca gracia que le hace que su hija Ángela se vaya con Curro para iniciar una nueva vida juntos. Mientras que a Lorenzo le importa más bien poco, por no decir nada, que su ex prometida y su hijastro se vayan del palacio. Y por ello, Lorenzo no deja escapar la ocasión para darle donde más puede doler a Leocadia.

Julieta le deja claro a Ciro que no se encuentra con fuerzas como para abandonar La Promesa, pero él está convencido de que tienen que marcharse en cuatro días. Una decisión que para Alonso es una pataleta y le reprende por ser un inmaduro por no tener en cuenta la salud de su esposa.

Por su parte, Carlo habla con Samuel para pedirle que le ayude a hacer entrar en razón a María Fernández que ha salido de cuentas. Y es que le avisa de que ella no quiere ni oír hablar del parto. Asimismo, Pía se confiesa con Samuel asegurando que el silencio sobre quién mató a Jana le está envenenando y que es incapaz de contarlo.

Cristóbal Ballesteros informa a Candela que está haciendo entrevistas para reemplazar a Teresa Villamil como ama de llaves de La Promesa.

Por último, Manuel se sincera con Julieta y le confiesa que no quiere separarse de ella. Algo para lo que ella tampoco está preparada y no duda en decirle que ella tampoco quiere separarse de él.

Resumen del capítulo 857 de 'La Promesa' (Viernes 19 de junio)

En el capítulo de 'La Promesa' de este viernes 19 de junio, Julieta se avergüenza de la extorsión de Ciro y Manuel le pide que lo olvide y se centre en su recuperación. Leocadia informa a Alonso de que Curro y Ángela quieren marcharse lejos, algo que molesta al marqués. Adriano practica con Martina para recuperar la visión y así los interrumpe Jacobo, que no se cree que su amigo haya decidido ocultarle sus progresos.

Más tarde, Adriano se siente como un traidor y Martina lamenta no atreverse a decirle la verdad. María se empeña en realizar tareas pesadas, a pesar de que Carlo le advierte de los riesgos en su estado. Teresa cuenta a sus compañeras el motivo de su destitución como ama de llaves.

Curro tiene una gran propuesta para Pía: ¡quiere que lo lleve al altar! La señora Adarre sigue sin atreverse a confesarle la verdad sobre Leocadia… Las cocineras intentan convencer a Ricardo de que acepte el ascenso, pero él se niega. Curro admite delante de Alonso que marcharse lejos es una opción, pero no definitiva. Ciro le dice a Manuel que se van: dejan La Promesa. Lope decide dar el paso definitivo con Vera y le pide matrimonio. ¿Aceptará la hija de los duques de Carril?