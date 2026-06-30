Exclusiva: Ylenia Padilla, el explosivo fichaje que cierra 'De Lunes a Viernes' para su ambiciosa lista de colaboradores en Telecinco

'De Lunes a Viernes', la versión en tira diaria de 'De Viernes', se erige como la gran apuesta para las tardes de Telecinco. Su estreno, previsto para el próximo lunes 6 de julio (18:15 horas) en relevo de 'El Diario de Jorge', llegará con la misión de auspiciar y estimular en audiencias la franja vespertina de la cadena principal de Mediaset.

Ante tal objetivo, el equipo del formato, producido en colaboración con Mandarina y con Santi Acosta y Beatriz Archidona a los mandos, está poniendo toda la carne en el asador para que el producto sea un éxito y logre conectar con el telespectador. Para ello, se está configurando un elenco de colaboradores explosivo, ambicioso y que sea puro ADN de Telecinco.

Y entre sus filas se encontrará Ylenia Padilla tal y como ha podido conocer en exclusiva El Televisero. La influencer, con amplia trayectoria en televisión como personaje de realities ('Gandía Shore', 'GH VIP', 'GH DÚO') y como comentarista, ha cerrado su participación en 'De Lunes a Viernes' en calidad de colaboradora. Un fichaje muy aclamado por el público, que hace unos meses celebró su retorno a la pequeña pantalla de la mano de 'De Viernes' después de casi cinco años alejada del medio y de la vida pública en general.

Así, la alicantina será una de las caras más reconocidas de este nuevo proyecto, que será -insistimos- la oferta troncal de la tarde de Telecinco y que, con su inminente lanzamiento, vendrá a completar el proceso de remodelación que la dirección del grupo de comunicación ha diseñado de cara al periodo estival; con visos de afianzarlo en la parrilla y de otorgarle también una continuidad en temporada alta.

Ylenia Padilla se sumará a Lydia Lozano, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Rossi y Terelu Campos, el equipo habitual de colaboradores de 'De Viernes'. También compartirá plató con Rosa Benito, el creador de contenido Sebastián Gallego o Maica Benedicto (ganadora de 'Supervivientes 2026'), que, en su caso particular, ha sido anunciada como reportera.

🥳 ¡De lunes a viernes! ya tiene fecha de estreno: El próximo lunes 6 de julio a las 18:15h, Santi Acosta, Beatriz Archidona y su equipo de colaboradores llegan a las tardes de @telecincoes pic.twitter.com/97wGPjeYCp — Mediaset España (@mediasetcom) June 29, 2026

A todos ellos hay que añadir, además, los nombres de Karmele Marchante, que regresará así a las tardes de Telecinco diez años después de abandonar 'Sálvame'; y Claudia Chacón, que se consolidará en Mediaset tras ser una de las grandísimas protagonistas de 'Supervivientes', según avanzó Vertele.

'De Lunes a Viernes', con Santi Acosta y Beatriz Archidona, pretenderá ofrecer contenidos de entretenimiento con un tono fresco y desenfadado y abordar la última hora del mundo del corazón. También abogará por los temas propios y, en su primera semana en antena, beberá de todo un hito televisivo: la entrada de las cámaras de 'El Precio de...' a Cantora por primera vez en cuarenta años.

Se trata de todo un acontecimiento televisivo -es la exclusiva que todo espacio de corazón desearía- que se ofrecerá en un especial el próximo miércoles 8 de julio a partir de las 23:00 horas tal y como ha anunciado Mediaset de manera oficial. El que fuera el búnker de Isabel Pantoja, epicentro de la crónica del corazón de la saga familiar más famosa de nuestro país durante décadas, dejará de ser un lugar hermético gracias al programa que Telecinco también produce junto con Mandarina.

Entre el material filmado se encuentra la habitación en la que se situaban la caja fuerte y los famosos trajes de Paquirri; el comedor en el que se produjo el incidente del corte de pelo a Isa Pantoja que derivó en el episodio de la manguera; la oficina de Tere Pollo, persona de la máxima confianza de Isabel Pantoja; o la nave que se construyó para el bautizo de Kiko Rivera. Todas estas estancias serán mostradas en televisión por vez primera.