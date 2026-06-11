Ángel Cristo clama quién es el ganador de 'Supervivientes 2026' y pide activamente el voto para la final

Ángel Cristo, participante de 'Supervivientes' en 2024 y uno de los robinsones más controvertidos de la historia del formato aventurero, tiene un claro ganador de la edición 2026 entre los cuatro concursantes que hay en liza: Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, José Manuel Soto y Maica Benedicto.

Tras casi cien días de aventura en los Cayos Cochinos, Alvar, Alba, Soto y Maica son los náufragos que permanecen actualmente en la competición y que han logrado llegar a la gran final del concurso. En el caso del nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo, como único finalista con plaza fija. El resto, como nominados.

Con este escenario, Ángel Cristo ha reaparecido en sus redes oficiales para pedir el voto por uno de ellos. El hijo de Bárbara Rey lo tiene claro: "¡Alvar Ganador!". Y en esa misma publicación, compartida en su perfil de Instagram, esgrime los motivos por los que el joven debe hacerse con la gloria y con los 200.000 euros de premio.

"En el año 1970, mi padre invitó a su abuelo, Miguel de la Quadra-Salcedo, a trabajar como domador y realizar su número en el Circo Ruso. Él no se lo pensó dos veces: se fue a vivir con su familia un año entero al circo y, desde entonces, mantuvieron una bonita amistad. Recuerdo que cuando su abuelo visitaba a mi padre en la caravana siempre me decía que tenía que irme con él a la Ruta Quetzal. Me contaba que iríamos al Amazonas a comer insectos... ¡Cómo me arrepiento de no haberlo hecho!", ha recordado Ángel Cristo Jr.

"Por este gran vínculo, y porque su nieto es un pedazo de superviviente y un auténtico aventurero que ha disfrutado de la experiencia como un niño chico, hoy le pido a todo mi #TeamÁngel que lo ayude a ganar. Vamos team", ha apelado encarecidamente.

La gran final de 'Supervivientes 2026' se disputará este jueves 11 de junio a partir de las 21:45 horas. En ella solo habrá plaza para tres concursantes. Una ya está reservada para Alvar Seguí; las otras dos se debatirán entre José Manuel Soto, Alba Paul y Maica Benedicto en el primer televoto de expulsión con el que abrirá la gala.