¿Quién es Leonor Lavado, concursante de 'Tu cara me suena 13' con este sorprendente pasado?

Leonor Lavado (38 años) es la concursante más polifacética de 'Tu cara me suena 13', cuyo casting integra junto a Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

La cordobesa es actriz, presentadora, colaboradora de televisión, humorista y, sobre todo, una conocida imitadora. El mundo del espectáculo y de la interpretación ha corrido por sus venas desde bien pequeña. De hecho, con tan solo seis años de edad, empezó su relación con el teatro, donde desempeñó sus primeros trabajos como actriz profesional. Como curiosidad, antes de dedicarse a la comedia trabajó como ama de llaves en Inglaterra.

Licenciada en Historia del Arte y formada en Arte Dramático en la ESAD de Sevilla, Leonor Lavado se convirtió en un auténtico fenómeno viral en 2014 con sus imitaciones en YouTube. La cómica se ponía en la piel de diversos rostros famosos y sus brillantes interpretaciones, como la de la reina Letizia, cautivaron al público, abriéndose así las puertas de la televisión nacional.

Desde entonces ha colaborado con las principales cadenas de televisión (La Sexta, Antena 3, Telecinco, TVE, Canal Sur y TV3); participando en programas como 'Zapeando', 'Aruser@s', 'Vamos a ver', 'Babylon Show' o 'Y ahora Sonsoles', y presentando concursos como 'Arranca en verde' y '¿Juegos o qué?'.

En lo que respecta a la radio, en la actualidad es colaboradora habitual de 'Más de Uno' con Carlos Alsina en Onda Cero. Antes, Leonor Lavado también trabajó en 'Anda ya' de Los 40 Principales y en 'Vamos Tarde' de Europa FM.

En el terreno de la ficción, la andaluza protagonizó la serie ‘Mambo’ (Playz) y la película ‘Hotel Bitcoin’ (La Canica Films/Ídolo Films). Y en 2026 estrenará 'Todos los colores', su gran apuesta cinematográfica del año participada por Atresmedia Cine. En cuanto a sus reconocimientos, Leonor Lavado fue galardonada con el Óscar del Humor a la Mejor Actriz Cómica y nominada a Mejor Cómica en los Premios Berlanga al Humor en el año 2023.

Ahora, la cómica y actriz se enfrenta a un buque insignia de la televisión como 'Tu cara me suena 13'; en el que relanzará su carrera, en el que demostrará sus dotes para la imitación y en el que estará dispuesta a superarse gala tras gala sin dejar a un lado ese humor que tanto la caracteriza: "Voy a aportar a esta edición el máximo humor posible".

El objetivo de Leonor Lavado es imitar a cualquier artista que le salga en el pulsador, pero, puestos a pedir, le encantaría interpretar a María Figueroa, 'la niña de pompón'. Eso sí, su talón de Aquiles sería meterse en la piel de una coplera. Esta posibilidad le da mucho respeto.