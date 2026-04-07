Qué invitados van hoy, martes 7 de abril a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras retomar las emisiones tras su pausa de Semana Santa recibiendo al jurado de 'MasterChef 14', 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con Pepe Rodríguez y Jordi Cruz una semana después del estreno de la nueva edición del talent culinario y recibió por primera vez a Marta Sanahuja, el último fichaje del reality estrella de La 1 tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera.

La visita de trío de chefs se tradujo en un 10.6% de share y 1.348.000 espectadores. Cabe destacar que 'La Revuelta' acortó su duración entorno a 20 minutos para dar paso a 'MasterChef 14'. Por su parte, 'El Hormiguero' consiguió un 13.8% de share y 1.691.000 espectadores gracias a la visita de Luis Zahera, mientras que 'First Dates' se conformó con un 9% de cuota de pantalla y 1.117.000 seguidores en el access prime time de Telecinco.

Noah Higón y Mara Barros, las invitadas de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitado visita hoy, martes 7 de abril 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Paz Padilla, que regresará al espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de su nuevo libro 'Alzar el duelo', que saldrá a la venta este mismo miércoles. Por su parte, David Broncano recibirá a Noah Higón y Mara Barros.

Noah Higón regresará a 'La Revuelta' este martes más de un año después de su primera aparición, cuando desde el patio de butacas del teatro logró paralizar la emisión para dar visibilidad a las enfermedades raras y la importancia de invertir en estas. Poco después volvió al espacio de La 1 como invitada, con toda una entrevista para repasar su vida contra enfermedades como el síndrome de Wilkie, síndrome de compresión de la vena cava inferior y otras 11 dolencias.

La recta final de la noche queda reservada para Mara Barros, que será la encargada del número musical de la noche con el que David Broncano suele despedir del programa tras una breve entrevista. La cantante, conocida como la inseparable voz de Joaquín Sabina, con el que lleva cantando 16 años, visitará 'La Revuelta' para presentar su proyecto más reciente.