María Lamela se pone firme en 'Supervivientes' y encara a Ingrid: "¿No tengo yo autoridad aquí o qué?"

María Lamela se ha visto obligada a mostrar su lado más implacable y temperamental en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' después de que Ingrid Betancor se haya saltado las reglas delante de la cámara y de los propios ojos de la presentadora.
Los concursantes de Playa Victoria, ganadores de la prueba de recompensa, han podido disfrutar como premio de churros con chocolate. A continuación, la organización ha permitido a Playa Derrota comer las sobras durante tan solo veinte segundos.
Sin embargo, antes de conocer esta prebenda y de que María Lamela diera la indicación oficialmente, Ingrid Betancor se ha abalanzado sobre el recipiente de chocolate y ha mojado un dedo de forma indebida. "Oye, oye, pero bueno, pero ¿no tengo yo autoridad aquí o qué?", ha estallado la presentadora tras sentirse ninguneada por los participantes de equipo Derrota y, en particular, por Ingrid.
María Lamela: "Mírame a la cara y dime que no has cogido chocolate con el dedo"
"¿Qué es esto, Ingrid?", le ha confrontado la periodista gallega. "No tengo nada", ha replicado la robinsona. "Pero si te he visto, pero si la he visto", ha clamado Lamela, sorprendida con que negara un hecho que había sido captado perfectamente. "Mírame a la cara y dime que no has cogido chocolate con el dedo", le ha encarado nuevamente. "No he cogido", se ha reafirmado Ingrid, mintiendo de un modo flagrante.
"Mírame a la cara porque no me estás mirando", ha insistido la presentadora. "No he cogido churros", se ha defendido la participante. "Pero sí has cogido chocolate con el dedo", ha puntualizado María Lamela, señalando una acción evidente. "Es que había una mosca", se ha excusado Betancor con un argumento ciertamente peregrino.
"Ion, ¿qué le digo a esta señora? ¿Qué le digo a Ingrid Betancor?", ha preguntado en alto la narradora de 'Supervivientes' desde Honduras ante la inaceptable actitud de la concursante. Finalmente, María Lamela ha procedido a comunicarle una severa penalización de Poseidón en forma de escarmiento.
"Por incumplir las normas del programa, Ingrid, no vas a disfrutar de los churros y tus compañeros sí", ha anunciado la conductora. "No pasa nada, tampoco comí pizza el domingo, así me voy más flaca para casa", ha reaccionado ella apesadumbrada.
