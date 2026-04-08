'La Promesa', avance del capítulo del jueves 9 de abril: Una inquietante mentira, al descubierto

En el avance del capítulo 810 de 'La Promesa' de este jueves 9 de abril, Ciro cierra en secreto un acuerdo de inversión con el duque de Carril, usando el dinero de la dote de Julieta y despreciando su opinión.

Mientras, Martina sufre un doble revés: el Patronato se niega a hablar con ella y le retiran la invitación a un importante baile. En su angustia, Martina busca refugio en Adriano, acercándose al joven con la clara intención de besarlo.

Curro y Ángela se reconcilian y acuerdan revisar juntos la carta al rey, pero Lorenzo manipula las cartas de Curro y Alonso. Finalmente, Cristóbal se las lleva para enviarlas. María confiesa a Pía que besó a Samuel, aunque luego da un pequeño paso hacia la reconciliación con Carlo al visitar la casa.

Ricardo agradece a Santos su defensa ante Cristóbal, su relación cada vez es mejor. Teresa le habla a Pía de la carta de amor que encontró de Cristóbal y le advierte a él que Manuel protegerá a María.

Pía le confiesa a Petra la razón de su desconfianza en Ricardo: la entrada del “As de Copas” tenía una fecha anterior al asesinato de Ana. Por lo tanto, Ricardo mintió y sí estuvo allí cuando su esposa todavía vivía.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (809)

En el capítulo 809 de 'La Promesa' de este miércoles 8 de abril, emitido por RTVE este miércoles 8 de abril, el plan de Martina de financiar el refugio con su patrimonio personal ha desatado la furia de Jacobo y las burlas de Leocadia y Lorenzo. En una tensa cena, Martina ha anunciado que exigirá explicaciones al Patronato, pero Jacobo se lo ha prohibido.

Mientras, Ciro ha abordado directamente al duque de Carril para insistir en su inversión, y Manuel ha advertido a Julieta sobre la determinación de su marido. Pía le ha dicho a Ángela que el barón de Linaja no abusó de ella. Santos, por su parte, ha recibido una reprimenda de Cristóbal por cambiar tareas con su padre, pero se ha defendido.

Lorenzo ha provocado una discusión sobre la boda de Curro y Ángela en la que ha intervenido todo el mundo y a la que Ángela y Curro no han sabido hacer frente. Finalmente, Alonso ha animado a Curro a resolver sus diferencias con Ángela para poder enviar las cartas al rey. Tras una fuerte discusión con Carlo, María Fernández le ha abofeteado. Después, ha buscado consuelo en Samuel y han terminado besándose apasionadamente.