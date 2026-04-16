Jaime Astrain, Alba Paul o Toni Elías: El resultado de la encuesta de 'Supervivientes' para la séptima expulsión

Este jueves, 'Supervivientes 2026' vivirá su séptima expulsión, aunque realmente se trata de la quinta oficial desde que se eliminó Playa Destino. Tras la salvación de Claudia Chacón el pasado martes en 'Tierra de nadie' son Jaime Astrain, Toni Elías y Alba Paul los que se juegan su continuidad en la isla.

Tanto para Jaime Astrain como Alba Paul se trata de su primera nominación mientras que Toni Elías se enfrenta a su cuarta nominación después de haber sido salvado por el público en tres ocasiones demostrando ser uno de los concursantes más apoyados por la audiencia.

Cabe resaltar que se trata de una expulsión bastante alterada pues uno de los concursantes ha pedido a la audiencia que no lo salve. Así, Jaime Astrain ha solicitado a sus fans y a su gente más cercana que no le apoyen porque necesita volver a España debido a su lesión de rodilla que no le está dejando competir en igualdad de condiciones que al resto de compañeros.

Es por ello, por lo que parece que la audiencia le ha hecho caso y al menos según los usuarios de El Televisero, el ex futbolista será el expulsado de este jueves pues solo cuenta con el apoyo del 20%.

Mientras que Alba Paul será la primera salvada de la noche pues cuenta con un 50% de los apoyos de la audiencia. Por su parte, Toni Elías también conseguirá salvarse por cuarta vez al obtener un 30%.

Resultados de la encuesta de 'Supervivientes 2026' en El Televisero

Así las cosas, y a la espera de conocer el dictamen oficial por boca de Jorge Javier Vázquez, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero y no te quedes sin participar.