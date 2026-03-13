'Supervivientes' activa el protocolo de abandono con un concursante, apartado y asistido por el servicio médico

Joaquín Prat ha anunciado este viernes en 'El tiempo justo' que uno de los concursantes de 'Supervivientes 2026' ya ha activado el protocolo de abandono ocho días después de haber arrancado oficialmente el reality de Telecinco.

"Quiero contarles a ustedes y a vosotros que hay un concursante, puede ser hombre o mujer, que ha activado el protocolo de abandono", informaba Joaquín Prat mientras analizaban algunas de las cuestiones que se vieron este jueves en la segunda gala del reality.

Asimismo, Joaquín Prat avanzaba que "está en la cabaña médica recibiendo atención en estos precisos instantes". "Ha activado el protocolo de abandono y luego les diré de quién estamos hablando", añadía el presentador sin dar por el momento más detalles.

A la espera de saber de qué concursante se trata, todo apunta a que podría ser Álex Ghita, que este jueves se convertía en el primer expulsado y era trasladado a Playa Destino junto a Darío Linero y Borja Silva. Y es que el ex de Adara Molinero ya pidió a la audiencia que no le salvara y no se tomó nada bien el hecho de tener que seguir en el reality en otra isla.

"Tenía ganas de irme. Entré con un objetivo claro, pero la isla me ha tumbado. La ansiedad y la cabeza no las puedes controlar", aseguró Álex Ghita antes de abandonar la palapa tras conocer el veredicto de la audiencia. "Que no me voy a quedar en esta isla. Me quiero ir al hotel, que me llevéis al hotel. ¿Qué broma es esta? Estoy muy desgastado para estas cosas. Espero que sea una broma porque no me puedo quedar más aquí y no puedo vivir más en una isla", soltó el concursante al llegar a Playa Destino.