'Supervivientes 2026' anuncia la urgente evacuación de un concursante por parte del equipo médico

El servicio médico de 'Supervivientes 2026' ha procedido a la evacuación de urgencia de Marisa Jara de la playa en la que se encuentran habitando los concursantes debido a un problema de salud por ahora indeterminado.

En las imágenes que ha avanzado la organización del formato de Telecinco se anuncia ese desalojo junto a escenas angustiosas de la actriz y modelo gritando sobre la arena y aquejada de lo que parece un fuerte dolor abdominal.

"Céntrate en la respiración", le aconseja Aratz Lakuntza mientras la andaluza yace en el suelo. "Ay, me duele mucho", clama Marisa Jara entre lágrimas. "Está temblando", apunta Ingrid Betancor con preocupación mientras José Manuel Soto trata de calmarla: "Ya está llegando el doctor".

"Te vamos a llevar a la clínica", le dice el facultativo, prescribiendo esa evacuación necesaria para someterle a las pertinentes pruebas médicas que dilucidarán el origen de la dolencia, sus consecuencias y si lo que le sucede es compatible o no con su continuidad en el reality.

Además, 'Supervivientes 2026' ha mostrado un anticipo del traslado en barca e imágenes de Marisa Jara en la cama, muy afectada: "Me duele mucho (...) Es como una maldición".

A través de las redes sociales se indica que descubriremos todos los detalles sobre la última hora del estado de salud de Marisa Jara en el estreno de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' con Ion Aramendi este martes, a partir de las 23:00 horas.