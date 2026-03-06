'Supervivientes 2026' afronta una gran pérdida nada más arrancar la edición con su próxima expulsión

'Supervivientes 2026' ha arrancado con enorme éxito de audiencia al registrar un apoteósico 21,2% de cuota. El concurso de supervivencia ha vuelto a demostrar su alto poder de convocatoria a pesar de la crisis estructural de Telecinco y de la caída del consumo televisivo.

Lo cierto es que la gala inaugural fue frenética de principio a fin con los clásicos saltos desde el helicóptero, con la mítica prueba de barro, desarrollada en el circuito con las mayores dimensiones de la historia, y con las primeras nominaciones de la temporada.

Unas nominaciones que situaron a José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías como los expuestos al veredicto de los telespectadores. Entre ellos cuatro se debate la primera expulsión de 'Supervivientes 2026', que previsiblemente tendrá lugar el próximo jueves 12 de marzo.

La primera eliminación siempre es especialmente dura por todo lo que conlleva, pero en esta ocasión asistimos a una fuerte pérdida para 'Supervivientes' por quiénes son esos nominados. Hablamos de cuatro perfiles muy necesarios para el reality.

José Manuel Soto, Marisa Jara y Toni Elías encabezan los grandes nombres del casting por su carrera, por lo que su continuidad en 'Supervivientes 2026', al menos en las primeras semanas, se hace imprescindible para retener la atención. Por su parte, Álex Ghita también es necesario por su carácter competitivo y su voluntad de dar contenido tanto en supervivencia como en convivencia.

En definitiva, sea cual sea el expulsado en la próxima gala, el concurso pierde. Mientras tanto, puedes votar en la encuesta de El Televisero por tu salvado. A continuación, desglosamos cómo se desarrollaron las primeras nominaciones de la edición en sendos equipos:

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria

Alberto Ávila ha nominado a Álex Ghita

Teresa Seco ha nominado a Toni Elías

Ivonne Reyes ha nominado a Teresa Seco

Toni Elías ha nominado a Teresa Seco

Álex Ghita ha nominado a Ivonne Reyes

Alejandra de la Croix ha nominado Toni Elías

Alvar Segui ha nominado a Álex Ghita

Paola Olmedo ha nominado a Álex Ghita

Gerard Arias, como líder del grupo, ha nominado directamente a Toni Elías

Así han sido las nominaciones en Playa Derrota