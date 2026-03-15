Sonsoles Ónega da el salto fuera de Atresmedia con su participación en este programa de RTVE

Sonsoles Ónega daba el salto este sábado a RTVE como invitada en el Canal 24 horas. Así, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 se pasaba a la competencia aprovechando su descanso en la parrilla de Atresmedia.

Así, Sonsoles Ónega era entrevistada por Beatriz Pérez-Aranda en el Canal 24 horas con motivo de la publicación de 'Llevará tu nombre', la nueva novela de la también escritora. La primera que publica después de ganar el Premio Planeta en 2023 con 'Las hijas de la criada'.

De esta manera, Sonsoles Ónega visitaba por un día la cadena que dirige su hermana Cristina pues cabe recordar que la hermana de la presentadora es la directora del canal informativo de RTVE desde el año 2018.

En su charla con Beatriz Pérez-Aranda, Sonsoles Ónega explicó de qué va su nueva novela. "Tiene mentira, tiene amor, tiene odio, tiene envidia, tiene empoderamiento, suspense, intriga, tiene honor y traición. Tiene todos los ingredientes y es un pedazo de novelón", destacaba la presentadora del Canal 24 horas. "Ojalá todos los lectores descubran esos ingredientes. Es una novela de personajes con los protagonistas muy marcados y con secundarios muy interesantes", respondía Sonsoles.

Con su visita a RTVE, Sonsoles Ónega sigue con su gira promocional de la novela tras haber pasado también esta semana por la Cadena SER y la Cadena COPE donde fue entrevistada por Mara Torres en 'El Faro' y por Carlos Herrera en 'Herrera en COPE'.

Gracias a esta gira promocional de la novela, Sonsoles Ónega puede dejar a un lado el luto por la reciente muerte de su padre, Fernando Ónega, que la ha dejado rota.