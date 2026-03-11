Tras contestar a la polémica desde 'Todo es mentira', Risto Mejide y su equipo continúan en el foco por el debate generado en redes a raíz de la entrevista a un profesor de español en Irán en el espacio de Cuatro. Si bien este martes se dirigieron tanto a quiénes les acusan de blanquear al régimen iraní como a los que les señalan por silenciar los relatos que rompen con la imagen preconcebida del país, el publicista se ha enzarzado en redes con un usuario este miércoles.

"Algunos usuarios nos han acusado de mentir sobre la obligatoriedad del uso del velo en Irán. Si hay que rectificar se rectifica, pero ese no es el caso", insistió el rostro de Cuatro este martes, insistiendo en el que el profesor jamás les había facilitado esas imágenes en las que supuestamente se podía ver al 90% de sus alumnas en Irán acudir a clase sin el velo puesto.

Risto Mejide estalla contra quiénes acusan a 'Todo es mentira' de silenciar la realidad de Irán

Y un usuario de X no ha dudado en avivar la polémica este miércoles publicando las imágenes en cuestión y cargando contra Risto Mejide y su equipo. "Una vez más desmintieron en Cuatro a un español sobre el terreno contando la realidad", ha denunciado el espectador, provocando una sonada respuesta del presentador. "Hay que ser muy idiota para no darse cuenta de dónde estaba realmente la polémica", ha comenzado denunciando Risto.

Hay que ser muy idiota para no darse cuenta de dónde estaba realmente la polémica. O muy idiota o muy malintencionado. Es una pena que esta foto no estuviera en el perfil de instagram de Javier, ni mucho menos entre sus fotos más recientes, tal como nos aseguró el profesor. Pero… https://t.co/feidOzTLBK — Risto Mejide (@ristomejide) March 11, 2026

"O muy idiota o muy malintencionado. Es una pena que esta foto no estuviera en el perfil de Instagram de Javier, ni mucho menos entre sus fotos más recientes, tal como nos aseguró el profesor. Pero los idiotas siguen ahí", continuaba explicando en respuesta a la "prueba" de que 'Todo es mentira' se equivocó al desacreditar el relato del profesor.

"Azuzando la tensión con sus mentiras, bulos y falsedades. Ustedes verán a quién se creen. Nosotros vamos a seguir haciendo el mejor trabajo posible con un programa que ayer tuvo una de sus mejores cuotas del año. Le pese a quien le pese", ha denunciado Risto Mejide, celebrando los datos conseguidos por el magacín de Cuatro y defendiendo el rigor de su equipo.

Pero el usuario que denunciaba la "mala praxis" del programa no se ha quedado ahí, y ha subido aún más la tensión contestando a la reprimenda del publicista. "Creo que te equivocaste despidiendo a tu invitado como si hubiera mentido sobre su experiencia como profesor cuando dijo que el 90% de sus alumnas son mujeres y muchas de ellas daban clases sin velo. Esto que dijo era verdad, alumnas suyas lo han confirmado, la realidad en Irán así lo confirma", ha insistido.

"Eso es discutible, si alguien me miente en directo, me asegura que tiene fotos en su perfil de Instagram que comprobamos en directo que no existen y además asegura que el tema del hiyab 'no es importante', yo reacciono como no te gusta, vale. Pero de ahí a inferir que falseamos nosotros la información, que es de lo que nos acusáis públicamente o peor aún, como he leído por ahí que blanqueamos el ataque ilegal de EEUU e Israel, hay un trecho largo", ha advertido Risto Mejide, firme en su postura.

Eso es discutible, si alguien me miente en directo, me asegura que tiene fotos en su perfil de Instagram que comprobamos en directo que no existen y además asegura que el tema del hiyab “no es importante”, yo reacciono como no te gusta, vale. Pero de ahí a inferir que falseamos… — Risto Mejide (@ristomejide) March 11, 2026

"Mírate el programa entero y verás nuestro compromiso con decir las verdades más incómodas para todas las partes. Pero insisto, en mi programa NO se miente. Lo haga un profesor o quien sea. Aunque sí, su opinión en todo lo demás fue muy valiosa", terminaba señalando el conductor de 'Todo es mentira', manteniendo el discurso con el que este martes aplaudió el trabajo de su equipo y se zafó del aluvión de críticas que habían recibido en redes.