Risto Mejide desoye las críticas y aviva su polémica en Mediaset: "Si hay que rectificar se rectifica, pero no es el caso"

Risto Mejide ha arrancado 'Todo es mentira' este martes contestando alto y claro a la última polémica que ha protagonizado por la escena que vivió con un profesor de español en Irán en el programa de Cuatro. Si bien el presentador conectó con Javier Hernández para conocer la situación en el país tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, la entrevista degeneró en un tenso enfrentamiento por el que el publicista ha recibido una lluvia de críticas en redes.

"Por eso siempre reiteramos y advertimos sobre las percepciones erróneas y la desinformación que terminan provocando la difusión de información falsa. Cuando se trata de Irán, hay que tener cuidado con la propaganda", ha llegado a publicar la Embajada de Irán en España en sus redes recuperando la polémica intervención del docente en el magacín.

Risto Mejide se pronuncia ante el lío con un profesor en Irán: "Nos han puesto verdes por blanquear el régimen iraní y también por justamente lo contrario"

La postura crítica de Risto Mejide con el docente se mantuvo a medida que el invitado ofrecía datos que no concordaban con la información que manejaban sobre el régimen iraní, como cuando Hernández aseguró que el 90% de su alumnado eran mujeres. "Tenemos que empezar hablando de nosotros y sabéis que no nos gusta nada", comenzaba señalando con sorna el presentador de Cuatro.

"Hoy, nada más y nada menos que la Embajada iraní nos ha puesto como ejemplo de buena praxis periodística para alertar que no hay que caer en la desinformación que circula sobre la realidad en Irán...", ha subrayado el comunicador sin poder contener la risa. "Pues ya está liada, nos han empezado a caer hondonadas de caricias por el hecho de blanquear el régimen iraní pero este fragmento está incompleto", ha advertido entonces sobre el clip que se ha viralizado.

"Ni siquiera cuando nos halagan sale bien", señalaba Risto Mejide entre risas de sus colaboradores. "De hecho medio mundo nos ha puesto verdes por este fragmento que acabáis de ver, en teoría según ellos, por blanquear el régimen iraní. Y el otro medio nos ha puesto verdes por justamente lo contrario", explicaba el conductor de 'Todo es mentira' recordando lo que ocurrió justo después de la escena viralizada.

Risto entrevista a Javier Hernández profesor d español en Irán, para q cuente la sumisión d las mujeres. Y va el tío y dice q el 90% de sus alumnos son mujeres y q van a clase sin velo. Y Risto se ha llevado una guantada sin mano q se ha oído en Teherán...pic.twitter.com/86vMNttJzl — Ivan (@caminantes21) March 9, 2026

Así, el publicista recuperaba su enfrentamiento con el docente después de que este asegurase que el velo en Irán ya no era obligatorio y que sus alumnas acudían a clase sin llevarlo. "Me dicen que están comprobando tu Instagram y no están encontrando esas fotos", le llegó a increpar Mejide al profesor evacuado de Irán tras asegurar que en sus redes sociales había fotografías de sus alumnas sin velo. "Has dicho una cosa que no es cierta", sentenció el presentador en las imágenes que han recuperado este martes tras la polémica.

"Pues nada... Todo el mundo está enfadado. Antes de que nos califiquéis como aprendices de Pedro Sánchez, que cabreamos a todo el mundo por igual, os tenemos que decir que a raíz de este momento que acabamos de ver algunos usuarios nos han acusado de mentir sobre la obligatoriedad del uso del velo en Irán", ha denunciado Risto Mejide. "Si hay que rectificar se rectifica, pero ese no es el caso", ha insistido.

"Como habéis escuchado este profesor nos dijo yo os envío esos links y seguimos sin recibirlos. Seguimos sin recibir esas presuntas fotografías", retiraba el conductor de 'Todo es mentira', respaldando su tono crítico de este lunes contra las afirmaciones del invitado y aplaudiendo el trabajo de su redacción. Así, el publicista terminaba repasando el tema en clave de humor con sus colaboradores, dando por finalizado su pronunciamiento sobre la polémica.