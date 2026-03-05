¿Quién es Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' y nombrada como una de las 10 principales influencers?

Teresa Seco es concursante oficial de 'Supervivientes 2026'. Para muchos es una completa desconocida, pero lo cierto es que la joven valenciana, de 28 años de edad, es una estrella en el terreno de las redes, donde ha alcanzado una comunidad de hasta medio millón de seguidores.

Seco es una de las creadoras de contenido más populares, dedicada a la moda, el lifestyle y la belleza. Se define como competitiva, perseverante y con mucho carácter, y fue nombrada recientemente como una de las 10 principales influenciadoras de España por 'It Barcelona'.

La influencer, que principalmente publica contenido de estilo de vida, viajes y colaboraciones con marcas internacionales, tuvo una relación amorosa con el futbolista Jorge González Asensi.

Además, es una de las mejores amigas de Lola Lolita, tiktokers muy conocida en nuestro país. Y con su incursión en 'Supervivientes 2026', Teresa Seco coincidirá con Alba Paul, creadora también de contenido y pareja de Dulceida.

De cara a este inmenso desafío, Teresa Seco se embarca con "muchas ganas" pero con mucho "miedo" a su vez por permanecer lejos de las personas que quiere y, ante todo, porque no está acostumbrada al aislamiento. En principio, se considera pacífica, pero no descarta sacar un lado más irascible por el hambre y la situación tan adversa que le va a tocar afrontar.