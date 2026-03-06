Pitingo emite esta opinión de Silvia Abril y su polémica en los Premios Goya: lo dice sin complejos y va a traer cola

El pasado sábado, durante la alfombra roja previa a la entrega de los Premios Goya 2026, Silvia Abril protagonizó una de las polémicas más sonadas del photocall. En una gala marcada por las reivindicaciones contra el genocidio en Gaza y contra lo que está sucediendo en Estados Unidos, la cómica se metió en un jardín al hablar de 'Los Domingos', la película triunfadora de la noche.

La película de Alauda Ruiz de Azúa cuenta la historia de una joven de 17 años que, tras sentir una llamada espiritual, se plantea convertirse en monja de clausura. El filme se llevó los premios más importantes de la 40ª edición de los Premios Goya: el de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz Protagonista. Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre la cinta.

Una de las más controvertidas fue la de Silvia Abril. La actriz, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, comentó con CINEMANÍA qué le parecían las películas nominadas. Tras reconocer haber visto todas las candidatas a los Goya 2026, reveló que su favorita era 'Sorda’ y que tenía una opinión muy particular acerca de 'Los domingos'.

Las polémicas palabras de Silvia Abril sobre la Iglesia

"Me quedo con 'Sorda' porque creo que es más necesaria. Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado. ¡Se acabó!", sentenció la pareja de Andreu Buenafuente.

Como cabía esperar, estas declaraciones de Silvia Abril no tardaron en viralizarse. Al día siguiente, algunos sectores ultracatólicos, como 'Hazte Oír' cargaban duramente contra la actriz: "Feliz Domingo a todos, menos a Silvia Abril, a quien parece molestar que los jóvenes se acerquen cada día más al Señor. Ayer, centenares lo demostramos recorriendo las calles de Madrid en el Rosario por la Juventud. Si le pica, que rece", escribían la asociación ultra en su cuenta de X.

Por su parte, desde la cuenta de 'Universitarios Católicos' también atacaban a Silvia Abril y, de paso, a todo el cine español: "Señora, para chiringuito el del cine español que vive de 250 millones de euros de subvenciones públicas. Lávese la boca antes de hablar de la Iglesia Católica".

Pitingo se suma a las críticas a Silvia Abril y a todo el cine español

El último en criticar las palabras de la cómica ha sido Pitingo. El cantante, que en los últimos tiempos ha arremetido muy duramente contra el Gobierno y contra Pedro Sánchez, se ha sumado también al 'linchamiento' a la actriz catalana. "A algunos les da pena que los jóvenes crean en Dios. A mí me da pena ver a ciertos culturetas creyéndose más listos que millones de personas solo por no creer en nada. El ego es muy mala religión, Silvia Abril. Y lo digo sin complejos, yo sí creo en Dios", aseguraba el artista en su cuenta de X.

Pero, lejos de quedarse ahí, poco después compartía otro tuit cargando no solo contra ella, sino también contra el resto de sus compañeros de profesión: "Creo que Silvia Abril y muchos de estos de los Goya les jode más que los jóvenes vayan a la iglesia y no vayan a ver sus películas los domingos, pero es que Dios es Dios y para creer no hace falta subvenciones", sentenciaba Pitingo.

