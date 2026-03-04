Joaquín Prat se sale del redil para expresar lo que cree de la polémica con Silvia Abril en los Goya

Silvia Abril continúa en el centro de la polémica tras sus declaraciones durante la alfombra roja de los Premios Goya sobre la Iglesia y la creciente fe cristiana entre las nuevas generaciones. Y 'El tiempo justo' no ha dudado en someter a debate este martes las controvertidas palabras de la actriz, el cual ha terminado con Joaquín Prat rebajando el ambiente al denunciar que se han tomado "demasiado en serio" la reflexión de la humorista.

"No sé si es una cuestión generacional o de moda pero es verdad que la Iglesia después de unos años con un número creciente de desafectos a la fe católica cada vez está abrazando o reclutando, según desde dónde se mire, a un mayor número de jóvenes", comenzaba explicando el conductor de 'El tiempo justo' tras repasar el revuelo que Silvia Abril ha formado con su denuncia sobre "el chiringuito" que la Iglesia tiene montado a costa de "captar" a los más jóvenes, que necesitan aferrarse a algo según la actriz.

Joaquín Prat se moja sobre las declaraciones de Silvia Abril en los Premios Goya: "En nombre de la religión se han hecho las cosas más deleznables"

Así, el espacio de Telecinco conectaba con Virgina Salinero, actriz y católica que se ha sentido ofendida por las palabras de su compañera de profesión. "Lo que pienso es que ella hizo una opinión desde algo que la ha hecho sufrir o desde algo que tiene en contra de la Iglesia, que es lógico porque a veces pasan esas cosas y ella lo ha querido generalizar como si la gente joven no tuviera criterio o les captasen", ha explicado la invitada de Joaquín Prat.

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

"¿Por qué todos los jóvenes van a ser unos pringados por querer ir hacia la fe? Que puede ser cristiana o cualquier otra. ¿Por qué va a tener que ser malo cuando en realidad hay que llenar el mundo de espiritualidad?", continuaba señalando la intérprete antes de que el presentador le frenase con un duro apunte sobre la religión.

"Es verdad que en nombre de la religión se han hecho las cosas más deleznables y más terribles a lo largo de la historia de la humanidad. La cuestión es que se puede criticar a la Iglesia pero las cuestiones de fe son algo más difíciles", ha denunciado Joaquín Prat mientras la actriz continuaba desarrollando su postura ante los tertulianos presentes.

"A mí no se me ocurriría meterme con un ateo o criticar a un ateo por el hecho de serlo, siendo yo creyente", ha insistido Virgina. "Al final son cuestiones de fe que no son tangibles, más bien todo lo contrario", aseguraba Prat, con un tono mucho más moderado que el que emplearía a continuación uno de sus colaboradores de la mesa.

Tras ello, José Luis Pérez tomaba la palabra para mostrarse muy duro con Silvia Abril. "Yo no sé si está de moda la vuelta a los valores cristianos o no, creo que sí, pero no tengo datos. De lo que no tengo duda es que lo que está pasado de moda es hacer lo que ha hecho esta señora, que es ofender la manera de pensar de millones de personas. Pero como yo no haré lo mismo que critico, lo único que digo es que no se debe ser muy feliz cuando uno vive con esa inquina y arremete contra la forma de pensar de otros y dice qué es lo que tienen que pensar o dejar de pensar", ha sentenciado el periodista de la Cadena COPE dejando algo descolocado a Joaquín Prat y al otro extremo de la mesa.

"Creo que nos estamos tomando demasiado en serio lo que ha dicho Silvia Abril, aunque para mí es desafortunado", ha subrayado entonces Gema Peñalosa. Una advertencia que el conductor de 'El tiempo justo' no ha dudado en suscribir. "Yo también lo creo", ha señalado con gesto sorprendido el presentador, dejando claro que, bajo su juicio, el tema estaba recibiendo más importancia de la necesaria. "Se ha metido en un charco aunque intuyo que le importa poco meterse en ese charco", ha terminado señalando el presentador sobre la actriz.