Joaquín Prat usa estos sentenciadores términos para definir a Carlos Lozano ante la recta final de 'GH DÚO'

Quedan escasos días para que conozcamos al ganador de 'GH DÚO' en Telecinco. Este jueves, el reality proclamará a sus finalistas tras las últimas nominaciones y una expulsión express. Uno de los que se juega llegar a la final es Carlos Lozano y Joaquín Prat ha sido muy claro en su sentencia en 'El tiempo justo'.

Todo se producía en pleno recibimiento a Belén Rodríguez, que volvía al plató de 'El tiempo justo' tras su participación en 'GH DÚO' para enfrentarse al presentador y a sus compañeros tras las críticas que recibió por parte de ellos por aliarse con Carmen Borrego.

De primeras, Belén Rodríguez avanzaba que este jueves volverá a entrar a la casa de 'GH DÚO' para hacerle la anticampaña a Anita Williams. "Voy a hacerle la anticampaña a Anita Williams, que para mí ha sido la gran decepción de este concurso, que quiero que gane Carlos Lozano", revelaba.

"Por cierto que me ha dado muchos besos para ti, que te admira mucho", comentaba Belén Rodríguez. "A Carlos yo también le admiro mucho. Me parece un campeón de los realitys, y un buen presentador", reaccionaba Joaquín Prat revelando lo que pensaba de uno de los concursantes que más ha dado que hablar en el reality.

"Carlos ha hecho muy buen concurso", sentenciaba Joaquín Prat. "El mejor", apostillaba Belén Rodríguez. ¿Tú estás contenta con el tuyo?", le cuestionaba el presentador. "Yo estoy super orgullosa de mi concurso, las personas que tienen que estar orgullosas lo están mucho, mis haters se han convertido en mis fans y la opinión pública en general, sobre todo la segunda vez que entré que ahí fui yo misma absolutamente, la opinión es buena y estoy muy agradecida y contenta", defendía la colaboradora.

Después, 'El tiempo justo' recordaba todas las críticas que había recibido Belén Rodríguez de sus compañeros y del propio Joaquín Prat, que llegó a decir que fue muy decepcionante el paso de su compañera por la casa de Tres Cantos. "Yo creo que cuanto más hacías piña con Carmen más desdibujada estabas", insistía el presentador.