Muere Gemma Cuervo, histórica actriz de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' entre otras series, a los 91 años

La histórica actriz Gemma Cuervo ha fallecido este sábado, 14 de marzo a los 91 años de edad, según ha avanzado la agencia EFE citando a fuentes familiares. La capilla ardiente para despedir a la gran 'dama del teatro' se abrirá este domingo a partir de las diez de la mañana en el Tanatorio de la Paz, en Madrid.

La veterana e inigualable intérprete, nacida en Barcelona en 1934, acumulaba una carrera profesional extensísima en el cine, el teatro y la televisión de más de 60 años, y es muy recordada por sus inolvidables papeles de Vicenta en 'Aquí no hay quien viva' y Mari Tere en 'La que se avecina'. Además de su participación en otras series emblemáticas como 'Médico de familia' o 'Estudio 1', que supuso su gran debut en televisión en los años 60.

En cuanto a sus trabajos en la gran pantalla, Gemma Cuervo prestó su voz para 'Del Revés 2' (2024) en la versión española de esta exitosa película de animación. También participó en 'La mirada del otro' (1998), 'Pacto de brujas' (2003) u 'Odio mi cuerpo' (1974), uno de sus papeles más reconocidos en el cine de la década de los 70.

El teatro ha sido su mayor pasión y donde precisamente comenzó su carrera profesional, participando en más de 60 montajes teatrales. La artista trabajó en Compañía Lope de Vega con directores como Adolfo Marsillach y José Tamayo. En su haber también destacan obras como 'La Celestina' (2011), que fue su último gran trabajo sobre las tablas, donde interpretó el papel protagonista.

Con el fallecimiento de la matriarca del clan Guillén Cuervo -madre de Natalia, Fernando y Cayetana Guillén-Cuervo- se pierde a una de las figuras de la interpretación más prestigiosas de nuestro país, que le valió entre otros premios la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Max de Honor, el Premio Nacional de Teatro y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid.

Cabe recordar que su última gran aparición pública fue el pasado mes de noviembre en la entrevista que concedió junto a su hija Cayetana Guillén Cuervo en el programa 'La Revuelta' de David Broncano, y cuya emotiva irrupción levantó una gran ovación entre el público del teatro.

Ha fallecido Gemma Cuervo, figura inmensa de la interpretación en España.



🔸Su última aparición en TVE fue hace pocos meses en @LaRevuelta_TVE.



🔸Desde @rtve mandamos nuestro abrazo más cariñoso a su familia, especialmente a nuestra compañera Cayetana Guillen Cuervo… pic.twitter.com/YoVbETjqV9 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 14, 2026

Una de las últimas publicaciones de Gemma Cuervo en redes sociales fue una emotiva carta dirigida a su compañero de reparto en 'La que se avecina' y 'ANHQV', José Luis Gil. "José Luis Gil cuidaba de todos nosotros en cada rodaje. Nos cuidaba de verdad. Y hoy me nació recordarlo y compartir que yo también me quedo en esos espacios donde uno puede ser sin máscaras, sin miedo y sin prisa. Que nadie se quede sin esa mirada que comprende, sin ese abrazo que salva, sin esa sonrisa que devuelve la fe", escribió en su cuenta de Instagram el pasado 28 de febrero.

La carta que Gemma Cuervo escribió dos días antes de su muerte

La intérprete escribió dos días antes de su muerte una última carta dirigida a todos los jóvenes donde reflexionaba sobre la vida. "Nunca me gustó dar consejos. Siempre he creído en la libertad de cada uno para aprender la vida a su manera. Pero con los años una comprende algunas cosas. Queridos jóvenes, vuestros padres un día decidieron traeros al mundo sin manual de instrucciones. Improvisaron, se equivocaron, sacrificaron muchas cosas, intentando hacerlo lo mejor posible. Amadlos. Entendedlos. No es fácil ser padre ni ser madre", empezó escribiendo la artista.

Tras esta reflexión, Gemma Cuervo se dirigió directamente a aquellos que eran padres o madres para aconsejarles sobre su día a día: "Y queridos padres, no olvidéis que ser hijo también es difícil. Todos llegamos creyendo que el mundo es sencillo hasta que la vida nos enseña que crecer también duele. Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres. Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien".