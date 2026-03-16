Mediaset cambia su programación con una apuesta especial para homenajear a Gemma Cuervo en FDF

El pasado sábado, la noticia de la muerte de la actriz Gemma Cuervo a los 91 años de edad dejaba desolados al mundo de la cultura, el cine y la televisión. Y sobre todo a sus compañeros de 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina' así como a todos los fans de ambas series de los hermanos Alberto y Laura Caballero.

Después de que RTVE alterara su programación este fin de semana con varias ofertas especiales, este lunes ha sido FDF, el canal de Mediaset que emite 'La que se avecina' a diario el que ha hecho un homenaje sorpresa a una de las actrices más queridas de la ficción.

Así, tal y como ya hiciera en su día cuando fallecieron Emma Penella y Mariví Bilbao, FDF ha querido despedirse de Gemma Cuervo con una programación especial y con un mensaje en pantalla para agradecerle todos los grandes momentos que nos ha dado a todos con su papel de Mari Tere en la serie de Mediaset.

De esta manera, desde las 12:45 horas de la mañana, FDF está emitiendo un maratón de episodios de 'La que se avecina' en los que la icónica actriz tenía un protagonismo especial, como es el caso del primer episodio de la ficción en el que Mari Tere e Izaskun (Mariví Bilbao) llegan por primera vez a Mirador de Montepinar.

Y es que con la muerte de Gemma Cuervo decimos adiós a la última de las tres actrices que formaron parte del grupo de "Las Supernenas" en 'Aquí no hay quién viva' (Vicenta, Marisa y Concha) y que posteriormente también compartieron múltiples escenas en 'La que se avecina' con sus papeles de Mari Tere, Izaskun y doña Charo.

Pero además, el homenaje de FDF a Gemma Cuervo va mucho más allá del simple maratón de episodios pues además ha creado una advermosca especial con un mensaje en pantalla. Así, en la parte superior se puede ver la cara de Gemma Cuervo junto al mensaje "Gracias por hacernos reír".