Muere Gemma Cuervo: RTVE modifica así la programación de La 1 y La 2 este fin de semana en su homenaje

La actriz Gemma Cuervo ha fallecido este sábado a los 91 años de edad tal y como han confirmado fuentes familiares a la agencia EFE. Su trágico fallecimiento ha teñido de luto al mundo de la cultura, el cine, el teatro y la televisión.

Nada más conocerse la noticia, desde RTVE lamentaban el fallecimiento de la actriz y mandaban condolencias a la familia, sobre todo a su hija Cayetana Guillén-Cuervo, presentadora de 'Versión española' y de 'Atención obras' en La 2.

"Se nos ha ido Gemma Cuervo. Fue el verso elegante de Estudio 1 en TVE y la caricia eterna en su última visita a La Revuelta. 'No puedo dejaros, os quiero', nos dijo. Hoy nos deja huérfanos a toda una generación de 'followers'. Nosotros tampoco te olvidaremos, Vicenta, doña Gemma, eterna. Un gran abrazo a nuestra compañera @cayetanagc", escribía José Pablo López, presidente de RTVE en su cuenta de "X".

Tras su muerte, RTVE ha anunciado que alterará su programación para rendirle homenaje a una de nuestras mejores actrices con diferentes programas en La 1 y en La 2. Así, este sábado se recordará su figura y se la homenajeará en la gala de clausura del Festival de Málaga, que La 2 emite a partir de las 20 horas así como en 'Días de cine' y 'Versión española'.

Y el domingo, La 1 remitirá la entrega de 'Lazos de sangre' dedicado a la familia Guillén Cuervo justo antes de 'D Corazón'. También el programa que conducen Anne Igartiburu y Javier de Hoyos homenajeará a la actriz. Y por la noche La 2 también repondrá la entrega de 'Imprescindibles' dedicada a Gemma Cuervo.