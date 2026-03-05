Mediaset cambia de planes con el final de 'Casados a primera vista': La decisión sobre el futuro del fenómeno de la temporada

No hay duda de que el gran éxito de Telecinco en este arranque de temporada ha sido 'Casados a primera vista'. Así, la cadena de Mediaset parece haber encontrado un filón en los dating show con toque de reality después de los grandes resultados cosechados también por 'La isla de las tentaciones'.

Por ello, Mediaset ha tomado una decisión con respecto al final de la primera temporada de 'Casados a primera vista'. Y es que la cadena trabaja en seguir la misma estrategia que ya lleva a cabo con 'La isla de las tentaciones' y prepara un especial en directo con la participación de todas las parejas que han formado parte de esta edición del fenómeno de la temporada.

Según avanza Poco Pasa TV, los planes de Mediaset pasan por despedir esta primera temporada de 'Casados a primera vista' el próximo 23 de marzo con la emisión de una gala especial en directo desde Fuencarral con todas las parejas y sus familiares.

Con esta estrategia además, Telecinco busca poner a prueba el funcionamiento del formato en una gala en directo, con un debate, que servirá además de reencuentro de cada pareja para conocer en qué punto se encuentran, si siguen juntos tras el programa o si en cambio decidieron divorciarse poniendo fin a su relación.

De esta manera, Telecinco despedirá 'Casados a primera vista' este mes tras la emisión de nueve entregas grabadas y un especial en directo con el que poner broche a esta edición del programa producido por Bulldog TV, que hasta ahora acumula una media del 14% y más de 905.000 espectadores en la noche de los lunes habiendo liderado en cinco de sus siete entregas.

Por otro lado, parece que Mediaset también habría renovado ya el formato por una nueva edición según avanzó hace unas semanas El Confidencial Digital. Con ello, Telecinco se garantiza la continuidad de 'Casados a primera vista' después de que Antena 3 ya emitiera sus primeras cuatro temporadas entre 2015 y 2018.