Desconcierto con 'Casados a primera vista' ante el giro radical en el futuro de una de sus parejas más sonadas

Este lunes, 2 de marzo, Telecinco emitió, con gran éxito de audiencia, una nueva entrega de 'Casados a primera vista'. En ella fuimos testigos de la sorprendente reconciliación entre Marc y Ainhoa, cuya relación dio un giro radical, hasta tal punto que acabaron compartiendo un momento íntimo bajo las sábanas.

"Estamos los dos ahora como diciendo hemos perdido el tiempo", reconoció ella. Ambos se dejaron llevar en la cama y, finalmente, Ainhoa acabó perdonando a Marc. Tras esto, los expertos les hicieron la pregunta de rigor: si desean continuar o prefieren abandonar el experimento e irse cada uno por su lado. Era entonces cuando él confesó que no sabía cómo acercarse a ella: "Estoy frustrado, no se cómo acercarme a ti". Ella, por su parte, le pidió que fuera sincero: "Si no te gusto me lo dices, no me tomes el pelo".

Ante esto, él continuó dudando: "Mi corazón me dice que siga y mi cabeza me dice que me vaya". Sin embargo, Ainhoa no terminaba de creerle, pues en su opinión, "me ha parecido super forzado". Llegó el momento de tomar una decisión. Ella decidió seguir, mientras que, por el contrario, Marc opta por abandonar. Tras esta decisión, ambos mantuvieron una sincera conversación, en la que él le explicó que le gusta, pero no sabe cómo gestionarlo.

La vuelta a casa de Marc y Ainhoa ha sido 💗💣💗



💍 #Casados7

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/M7LocWz4HC — Telecinco (@telecincoes) March 2, 2026

Marc y Ainhoa se sinceran mutuamente

Por su parte, la joven le pidió que se abriera con ella: "Háblame, sé sincero conmigo. Yo tengo mucho miedo a que me hagas daño". Él así lo hizo, y le respondió con honestidad: "Me gustaste desde que te vi, hay cosas de ti que me gustan, haces las cosas con alegría, como si fuera todo la primera vez".

Poco después, Ainhoa les contó a las chicas lo sucedido, y ellas se mostraron muy sorprendidas: "Anoche tuvimos una conversación bastante importante y vi a un Marc que no conocía. En el coche nos abrazamos y nos besamos". Por su parte, él también se sinceró con los chicos, quienes también se mostraron su sorpresa al conocer que se besaron.

Ya avanzada la entrega de este lunes de 'Casados a primera vista', Marc y Ainhoa compartieron con los expertos cómo ha evolucionado su relación desde que decidieron continuar. Según él, "empezamos a hablar y notábamos que habíamos perdido el tiempo". Mientras que ella confiesa que al principio iba demasiado deprisa: "Vine con mucha ansia, con demasiada energía para él y quería todo para ya". Sobre en qué punto se encuentra su relación actualmente, explicaron que "dormimos juntos, dormimos abrazados, hay caricias y de momento hasta que no tengamos buena base estamos bien".

'Casados a primera vista', el programa reveleción de la temporada en Telecinco

'Casados a primera vista' se ha convertido en el programa revelación de Telecinco y en una de sus pocas alegrías últimamente. La entrega de este lunes marcó máximo de cuota de pantalla por segunda semana consecutiva con un 14,8% y 882.000 espectadores. Además, consiguió ganar por primera vez a 'En tierra lejana' (Antena 3) en estricta coincidencia.

La serie turca obtuvo un 12,3% de share y 893.000 espectadores, mientras que el gran perdedor de la noche fue 'DecoMasters'. El programa de La 1 de TVE protagonizado por famosos cedió 1,2 puntos respecto a la semana pasada, marcando mínimo con un pobre 7,9% de share y apenas 439.000 espectadores. Por su parte, 'Torrente 2' en La Sexta cosechó un 4,6% y 345.000 espectadores, mientras que 'Proyecto Sistiaga' en Cuatro obtuvo un 4,4% de share y 330.000 seguidores.