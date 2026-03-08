La actriz Lola Herrera, 90 años, da la lección del día a los que dicen que se vivía mejor en el franquismo

Este domingo, 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, La Sexta ha emitido doble entrega de 'Lo de Évole' con Lola Herrera como protagonista. La actriz se cita con Jordi Évole en un balneario para disfrutar de masajes, el agua, comida y conversaciones muy cómplices.

Durante las dos entregas, Lola Herrera hace un balance de su vida profesional recordando como sus inicios están muy vinculadas al padre de José María Aznar y cómo dar vida a la protagonista de 'Cinco horas con Mario' le cambió la vida así como de su vida personal marcada por su matrimonio y fundamentalmente por su separación de Daniel Dicenta, el padre de sus hijos.

Y como era de esperar, durante la charla con Jordi Évole, Lola Herrera se pronuncia (y mucho) sobre la política. Tanto la actual como la del pasado. Y es que su vida fue muy dura desde que nació pues nació un año antes de estallar la guerra civil.

"En mi casa se habló mucho de todo lo que pasó. Se fusiló a un hermano de mi madre de 23 años y yo crecí con mi familia de luto. Y luego otro murió en la guerra en el frente por un obús. Fue una infancia con mucho luto, con mucho miedo", rememora la intérprete sobre lo que sufrió su familia por culpa de la guerra civil con la muerte de dos de los hermanos de su madre.

Lola Herrera responde a los que añoran el franquismo

Y de la guerra civil al franquismo. Y es que Jordi Évole no deja escapar la ocasión para preguntarle a su invitada por qué opina de toda la gente, especialmente los más jóvenes, que dicen ahora que en el franquismo se vivía mejor. "Hay un mantra que dice que antes se vivía mejor y hay quién defiende el franquismo porque dicen que durante la dictadura sus padres con 25-30 años pudieron comprarse una vivienda y tener unos hijos, y se pone en valor que ahora todo eso es imposible y se da como el valedor de ese bienestar al franquismo", expone el presentador.

"Pero el valedor no era el franquismo. Todo el mundo no tenía acceso a comprar una vivienda. Yo pienso que a lo largo del franquismo no se vivía mejor para nada, sobre todo no se vivía mejor porque era una dictadura que arrastraba todo lo que arrastraba y que llegó a todo lo que llegó. Era imposible vivir mejor", le replica Lola Hererra.

"Sí se tenía acceso a una vivienda, que ahora las multinacionales y los fondos de inversión que se hacen con edificios enteros, algo pasa con las leyes que no están bien puestas para que cualquier persona pueda venir aquí a invertir en un edificio y que lo ponga al precio que quiera", reflexiona la actriz.

En ese sentido, la vallisoletana no duda en defender que "falta que se hagan leyes para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda, no necesariamente comprada, yo he vivido muchos años de renta y he vivido encantada". "Lo que hay que hacer son viviendas asequibles para que la gente pueda alquilar y tenga unos sueldos asequibles para poderlo pagar", concluye al respecto.