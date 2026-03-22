Juan Ochoa, nueva voz de Telecinco: El inconfundible locutor abandera un cambio de estrategia en Mediaset con su estética sonora

Los más curiosos dentro del sector televisivo se habrán preguntado quién está detrás de la actual y predominante voz de Telecinco. Desde hace varias semanas, hay una nueva identidad sonora masculina en las autopromociones de sus principales productos; especialmente los destinados al prime time, la franja de máximo consumo.

'Supervivientes' en sus diferentes ediciones, la serie 'Pura Sangre', 'Los 200: Uno contra la masa' (nuevo concurso de Carlos Sobera), 'Got Talent' o 'De Viernes' llevan la voz de un locutor inconfundible e inigualable para muchos. Se trata de Juan Ochoa tal y como ha podido confirmar El Televisero.

Nuevos concursantes se suman a la aventura junto a Almudena, el estreno de ‘La batalla de titanes’ y ‘El Consejo de los dioses’ 🔱



Mañana domingo a las 22:00h con @SandraBarneda en @telecincoes, y media hora antes en #MediasetInfinity https://t.co/1hoAImPCou pic.twitter.com/UPBpfpHqgv — Supervivientes (@Supervivientes) March 7, 2026

200 participantes compiten contra uno solo por un premio de hasta 140.000€. UN ESTRENO MUNDIAL: 'Los 200: Uno contra la masa', con Carlos Sobera. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/F6UZ8xzEWX — Mediaset España (@mediasetcom) February 19, 2026

No estamos preparados para lo que viene 🤯💥



🐴 #PuraSangre, mañana miércoles a las 23:00, último capítulo en #Telecinco pic.twitter.com/yxcfVUEdOA — Telecinco (@telecincoes) March 17, 2026

El también presentador, showman, doblador y actor gaditano, conocido por ser la voz de la Cadena SER, Canal Hollywood o Los 40 Dance y por sus múltiples trabajos en 'Carrusel Deportivo', 'Atrévete' en Cadena Dial, Canal Sur Radio y Televisión, 'Cuarto Milenio', 'El Intermedio' y en infinidad de campañas de cine y publicidad, abandera la nueva estrategia de Mediaset España en su búsqueda por construir una mejor estética sonora y perfeccionar el mensaje de las promos del conjunto de sus canales. Algo fundamental que había quedado un tanto descuidado de un tiempo a esta parte.

De este modo, Ochoa recoge el legado de emblemáticas voces corporativas como José Ángel Fuentes, la más veterana de la historia de Telecinco; Casimiro Díaz; Gustavo Risueño; o Fernando Cebrián, que se incorporó en 2024 y se ha mantenido hasta hace pocas semanas.

Lo cierto es que en los últimos años, Telecinco, la cadena principal del grupo, ha atravesado una crisis de estética y/o identidad sonora, con constantes cambios que no terminaban de cuajar; sin consolidarse así una voz que fuera reconocible, atractiva y familiar para los telespectadores.

Sin embargo, con la llegada de una nueva dirección de autopromos, liderada por Ramón Verdet, uno de los profesionales más galardonados a nivel internacional por sus promociones (por ello ha obtenido numerosos premios Promax), se ha puesto en marcha esta nueva estrategia que pasa por crear un pool (banco) de voces de acuerdo con las necesidades del producto.

Si bien, en este portal hemos contactado con Juan Ochoa para verificar su colaboración con Mediaset. Y, además de hacerlo, nos ha contado cómo se fraguó el comienzo de su prestación de servicios para la compañía audiovisual. El locutor afirma que fue algo "muy casual"; en parte, fruto de su amistad con Verdet después de muchos años de trabajo juntos en anteriores etapas.

Así, la empresa de servicios de locución Podcast21, en la que Ochoa se desempeña como locutor y director, ha empezado a ejercer de proveedora para Mediaset, llevando a cabo -nos explica- un casting selectivo para generar un banco de voces masculinas y femeninas en el que corrobora que se ha incorporado Emma Jiménez, la mítica voz corporativa de Cuatro, que está de regreso. De hecho, ya la hemos empezado a escuchar en diversos spots de 'La Isla de las Tentaciones 10' o 'First Dates' para Telecinco.

❤️‍🔥 ¡Ya sabes de qué va esto! Muy pronto en @telecincoes, ESTRENO de 'La Isla de las Tentaciones 1️⃣0️⃣' pic.twitter.com/VAf2SIMmwF — Mediaset España (@mediasetcom) March 18, 2026

No obstante, Juan Ochoa nos matiza que su vinculación con Mediaset España no tiene por qué ser "algo fijo en principio". De hecho, en ese sentido avanza a El Televisero que se han hecho pruebas con otros profesionales y, dependiendo del producto que se quiera vender y cómo se quiera vender, se podrán ir incluyendo otras aportaciones. El objetivo es tender a la flexibilidad y adaptarse siempre a las necesidades y a unas tendencias de las producciones y de las temporadas en continua evolución.

Asistimos, en palabras de Ochoa, a "un nuevo sistema que permite a Mediaset y a sus canales tener mucha más elasticidad a la hora de encontrar proveedores adecuados para sus distintas necesidades". "De momento, lo que yo ofrezco ha ido muy bien y la respuesta ha sido muy favorable", agradece la nueva voz de Telecinco.