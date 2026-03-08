Incredulidad en 'Supervivientes' ante lo visto en el accidentado salto de Almudena desde el helicóptero

Uno de los principales atractivos de la primera entrega de 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras' ha sido la reaparición de Almudena Porras tras su sonado paso por 'La isla de las tentaciones 9'. Tras ser confirmada como concursante el pasado jueves por la propia Sandra Barneda, la joven se ha incorporado ya a la convivencia en los Cayos Cochinos.

En su primera gala dominical de la presente temporada, la malagueña ha cumplido con la tradición de lanzarse desde el helicóptero, liturgia imprescindible antes de arrancar la aventura. Previamente, el salto lo ha dedicado a su familia y, con motivo del 8M, a todas las mujeres del mundo; en especial a su madre.

Acto seguido, Almudena Porras ha procedido a tirarse al mar. Sin embargo, antes de producirse ese momento, 'Supervivientes' ha emitido un patrocinio de MediaMarkt personalizado que ha causado una gran sensación y estupor entre los telespectadores.

Un spot acompañado de la siguiente locución en off: "11 años resistiendo tentaciones y aun así le fallaron. Por eso, Almudena da el salto. Si buscas una relación seria y fiel, haz tú lo mismo y únete a mi MediaMarkt". Unas palabras con las que se resumía el tortuoso paso de Almudena por 'La isla de las tentaciones' tras la traición de su ex Darío Linero.

Inmediatamente después, Almudena Porras, que se ha mostrado dubitativa durante unos segundos por su fobia al agua, se ha lanzado al mar. No obstante, la caída no ha sido del todo limpia y una ligera desviación ha provocado que cayera de mala manera, sufriendo así un fuerte golpe.

Su cara de dolor ha sido evidente. De hecho, ha llegado hasta la orilla, donde le esperaba María Lamela, llorando y quejándose por el percance: "Me he hecho mucho daño, me he hecho mucho daño". "Almudena se ha dado un culazo", ha aclarado Sandra Barneda. Eso sí, todo parece haber quedado en su susto.

El momento ha generado preocupación, pero, como apuntamos, lo que más ha acaparado la atención del público de 'Supervivientes 2026' ha sido ese hilarante patrocinio de MediaMarkt hecho a medida para Almudena; lo que da idea del tirón mediático y comercial de la nueva concursante:

