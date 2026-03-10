Este lunes, 'El análisis: diario de la noche', el programa que conduce Antonio Naranjo en el access prime time de Telemadrid emitió un reportaje sobre el 8-M y las manifestaciones en el que la cadena y la manipulación informativa del programa quedaron al descubierto por algunas de las feministas a las que entrevistó la reportera del espacio.

Así, el programa de Antonio Naranjo envió a una de sus reporteras a las manifestaciones del 8-M para tratar de preguntarles por la situación de inseguridad. Lo que no se esperaban es que las respuestas iban a dejar mal al programa y a su tratamiento por tratar de hacer ver que la culpa la tienen los inmigrantes y los MENAS.

De primeras, antes de emitir el reportaje, Antonio Naranjo volvió a propagar toda su bilis contra el gobierno. "Este domingo se ha celebrado el 8-M marcado de nuevo por la división en el movimiento feminista y sobre todo en el gobierno, cada uno por su lado como venimos asistiendo los últimos años y por eso quizá menos gente. Eso sí, lo que han podido consensuar es en dejar de lado la reivindicación de los derechos de la mujer, algo curioso, para llevar el lema de campaña del no a la guerra este un poco fake. Ni una palabra de saunas, de abusos sexuales y del incremento de las violaciones o de uno de los peores paros femeninos de Europa", soltaba el presentador.

Justo después, el espacio emitía el reportaje en el que su reportera trataba de preguntarle a las mujeres que asistieron a la manifestación de Madrid por la inseguridad de las calles. Una de ellas no duda en preguntar de qué cadena es y al escuchar Telemadrid parece decir que no quiere hablar y se corta la imagen.

Pero es otra mujer la que suelta el corte del día a Telemadrid y al programa de Antonio Naranjo. "¿Ha crecido la inseguridad?", cuestionaba la periodista. "Bastante. Cada vez hay más fascistas en la calle", soltaba la mujer mientras las cámaras enfocaban a los colaboradores como Antonio Jiménez o Ana Iris Simón con cara de circunstancia.

"¿Y las agresiones por parte de aquellos inmigrantes que vienen?", repregunta la reportera del espacio de Antonio Naranjo. "Eso no me lo creo. A los Menas lo que hay que darle es trabajo. Violaciones hay de maridos a mujeres, de novios y no necesariamente ni son menas, ni son árabes ni marroquís. Me parece a mí que la información no la están dando correctamente", sentenciaba la mujer.

En todo momento, la reportera trataba de hacer ver que las agresiones sexuales tienen que ver con los inmigrantes y tampoco dudaba en señalar al gobierno por los casos que afectan al seno del ejecutivo. Y a la vuelta del vídeo, Antonio Naranjo conectaba con Ramsey Ferrero, una mujer muy crítica con el movimiento feminista asegurando que "las mujeres en España estamos en una situación de completa igualdad" y que tienen las mismas posibilidades que los hombres y que lo que montan es un "circo".