'Vamos a ver', el programa conducido por Patricia Pardo en las mañanas de Telecinco, ha contado con Pilar Rahola para hablar de uno de los asuntos del día: el incremento del gasto en Defensa en pleno contexto bélico internacional. "Del 'no a la guerra' de Sánchez a subir 1.300 millones de gasto en Defensa", ha titulado el magacín producido por la compañía de Ana Rosa Quintana.

Antes de que la periodista catalana entrara en directo, vía telemática, Bibiana Fernández ha querido intervenir desde plató: "Yo creo que se ha hecho una guerra unilateral porque de repente a Estados Unidos se le ha ocurrido antes que a Israel, porque el que determina realmente por qué la guerra y por qué existe esta guerra es Israel".

"Yo he vivido la Guerra del Sinaí en el 67, lo de los Altos del Golán. Con lo cual, yo, que era tangerina, vi mucha gente que era judía-marroquí o judía-española que se tuvo que ir en ese momento después de la guerra del Golán. Me acuerdo que escribió John Carlin una crónica en La Vanguardia diciendo que 'Dios inventó el paraíso y se olvidó de él'. Cuando el apartheid, que fue en el 93, se firmaron los acuerdos de Oslo entre Yasser Arafat (expresidente de la Autoridad Nacional Palestina) y Yitzhak Rabin (exprimer ministro de Israel). Y eso se fue a tomar por culo. Entonces, claro, ahora tenemos una guerra que nadie ha pedido y que nos va muy mal a todos", ha continuado exponiendo Bibiana.

Un batiburrillo, con fechas equivocadas incluso, que ha molestado sobremanera a Pilar Rahola como así ha hecho constar en directo. Patricia Pardo le ha dado paso para pulsar su valoración sobre el aumento de presupuesto en Defensa y lo que para ella es un "lenguaje ambiguo por parte de Pedro Sánchez" porque "por un lado proclama el 'no a la guerra' y por otro nos encontramos con esta nueva partida presupuestaria".

Sin embargo, Rahola ha hecho oídos sordos a la interpelación de la presentadora de 'Vamos a ver' y se ha lanzado contra Bibiana Fernández: "Lo primero, no tengo tiempo de responderle a Bibiana, pero el resumen que ha hecho del conflicto de Oriente Medio, que es un conflicto que desde el 48 está durando, me ha parecido de un simplismo extraordinario. Esto es mucho más complejo, tiene muchas más variables y tiene muchos más motivos".

"Y desde luego, puedes estar a favor o en contra, pero la guerra en Irán no es improvisada", ha añadido. "No lo dije yo, lo dijo John Carlin en La Vanguardia, que es un periódico de Barcelona", le ha replicado Bibiana con una cierta retranca al ser Pilar Rahola catalana.

"Yo entiendo que todo el mundo quiera ser experto en política internacional, pero hablar con esa frivolidad de un conflicto tan complejo me parece muy triste", ha sentenciado sin miramientos la también escritora. "Aquí no lo pretendemos ni mucho menos y Bibiana seguro que se ha manifestado a grandes rasgos y sin hacer un debate en profundidad", ha tratado de defender Patricia Pardo.

"A grandes rasgos no, ha hecho un resumen simplista terrible", ha reiterado Pilar Rahola, que ha estallado cuando Bibiana Fernández le ha interrumpido para contestarle por alusiones: "Oye, yo estoy en Buenos Aires, estoy en la otra punta del mundo y no puedes cortarme todo el rato o no podré hablar. Tú luego te quedas y dices lo que quieras, pero ya está bien".

"No pretendemos cortarte ni mucho menos", ha subrayado Pardo. "Yo no puedo evitar decir que no se puede reducir un tema tan complejo al simplismo que has planteado tú. Primero, porque has hecho un lío histórico impresionante", ha vuelto a destacar Rahola. "Bueno, Pilar, si te parece vamos a avanzar porque nos interesa de verdad tu opinión sobre el gasto en Defensa", ha intentado encauzar la conductora de 'Vamos a ver' para zanjar el desencuentro.

Con la conexión ya finalizada, Bibiana Fernández ha rematado: "Quiero hacer una precisión: ni pretendo dedicarme a la política internacional, soy muy mayor, y no tengo ningún interés en eso, pero hay una cosa que sí es cierta. Estar en contra de la guerra de Gaza y del genocidio que se está cometiendo no creo que sea una cuestión ideológica, trasciende de la ideología, es de humanidad. Y segundo, que me parece una coincidencia que cada vez que Estados Unidos entra en una guerra, sea defensiva o no defensiva, siempre va a liberar a mujeres en los sitios en los que hay petróleo. Nunca va a un sitio donde no haya petróleo y me parece una coincidencia".