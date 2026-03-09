"Siento que os moleste": Patricia Pardo no puede evitar romperse en la emisión del programa 'Vamos a ver'

Patricia Pardo ha terminado convirtiéndose en una de las protagonistas de la tertulia de 'Vamos a ver' al sincerarse como nunca sobre su relación con Christian Gálvez. Tanto, que en un punto de la emisión, la presentadora ha terminado derramando lágrimas, incapaz de seguir al rememorar el inicio de su historia de amor con el televisivo, con quién protagonizó un emotivo momento este domingo en 'Fiesta'.

El que fue presentador de 'Pasapalabra' regresó este fin de semana a las instalaciones de Mediaset para sentarse en el espacio de Emma García, y mientras se sinceraba sobre su crisis de fe, el comunicador se refirió sin filtros a su relación con la presentadora de Telecinco. "Vuelvo a recuperar la fe gracias al amor. A mí Dios no me ha llamado por mi nombre, me ha mandado un ángel para que me llame por mi nombre y ese ángel se llama Patricia", reconoció el televisivo.

Patricia Pardo se emociona al revivir el inicio de su relación con Christian Gálvez en 'Vamos a ver': "No lo hacemos por herir ni por jactarnos de nada"

"Nunca he estado así, es la mujer de mi vida", aseguraba Christian Gálvez en 'Fiesta' este domingo, unas imágenes que Patricia Pardo ha repasado este lunes junto al equipo de 'Vamos a ver' visiblemente emocionada. "El amor y la fe no se esconden y no pienso esconderlos. Perdí la fe en el amor, había perdido la fe en el trabajo y la estaba perdiendo en mí mismo y vino alguien a arrojar luz en esa oscuridad", confesó el presentador sobre el difícil momento en el que conoció a la periodista.

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

Poco después, la presentadora terminó irrumpió en el plató junto a Emma García y su pareja para protagonizar una emotiva escena juntos, pero sus compañeros de 'Vamos a ver' no han tardado en reprocharle este lunes que pareció algo cortada. "Es precioso y es mi regalo tener a una persona que me hace sentir tan especial, amada y querida. Pero claro, de repente vas de acompañante y te ves allí en medio de plató con el micro y dije madre mía", ha explicado la presentadora.

"Los dos tuvimos la inmensa suerte de conocernos y coincidir aquí en esta casa en un momento muy oscuro para los dos y muy complicado. Y al final nos hemos convertido en la luz el uno para el otro y tenemos ese niño...", trataba de rememorar Patricia Pardo ante sus compañeros sobre el inicio de su relación sin poder continuar. "Voy a llorar y no quiero", ha advertido entonces la comunicadora llegando a taparse para secar sus lágrimas.

A su vez, ha reflexionado junto a sus compañeros sobre la importancia de escenas como la que vivieron en 'Fiesta'. "Creo que es necesario exteriorizarlo de esa manera porque muchas veces las parejas se rompen o se pierde el amor por la rutina, por no estar en ese período de rutina, no ser capaz de decirle al otro lo mucho que lo quieres y hacerle especial el día a día", ha asegurado la conductora de 'Vamos a ver'.

"Entonces también tenemos ese propósito como pareja. O sea que lo siento que os moleste, no lo hacemos por herir ni por jactarnos de nada, es que nos amamos profundamente y es nuestra manera de sentir y de vivir", terminaba confesando Patricia Pardo, que tras dejar a un lado el espontáneo derrame de lágrimas lograba zanjar su escena de 'Fiesta' para pasar a otros temas de la tertulia con una sonrisa.