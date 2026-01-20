Pinchazo de 'El Precio Justo' en su vuelta a Telecinco: El estreno empeora a 'Vamos a ver' y se queda a 12 puntos de 'La Ruleta'

Sin sorpresas: Telecinco ha pinchado a lo grande con el estreno de la nueva etapa de 'El Precio Justo'. El concurso, con el que la cadena ha vuelto a mirar al pasado, aterrizaba este lunes 19 de enero en la sobremesa, la franja elegida para su emisión en tira diaria con la intención de remontar los malos resultados de 'Vamos a ver'.

Presentado por Carlos Sobera junto a la modelo e influencer Tania Medina, esta versión actualizada del formato registró un pobre 7,2% de cuota de pantalla y reunió a 589 mil telespectadores de media en su primera entrega. Datos que igualan o incluso empeoran el rendimiento del magacín conducido por Patricia Pardo, anclado en el 8% mayoritariamente en los últimos tiempos.

💰 El estreno de #ElPrecioJusto en la mañana de @telecincoes fue visto por 589.000 espectadores de media



💰 Más de 1.5 millones de espectadores sintonizaron con el nuevo concurso de T5 que firma un 7.2% de share y 38% de fidelidad en sus 67 minutos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/XTHqa1PZ4w — Dos30' (@Dos30TV) January 20, 2026

Sabiéndose que es prematuro sacar conclusiones y que 'El Precio Justo' se enfrenta a una carrera de mucho fondo, este fatal debut es absolutamente desalentador y preocupante, pues refleja que el revival del formato no ha generado ningún tipo de interés o poder de convocatoria entre el público.

No hay que ignorar que, aparte de la delicadísima situación de Telecinco y de la titánica competencia que representa 'La Ruleta de la Suerte', que le arrolló con un 19,2% (12 puntos de ventaja) y 1,6 millones, hubo otro condicionante negativo más: el día de estreno estuvo marcado por la actualidad informativa sobre el trágico accidente ferroviario en Adamuz.

Así, arrancar en una jornada de alto consumo informativo fue totalmente desfavorable. Incluso hubo críticas por lo inconveniente de esta decisión. De hecho, el especial informativo de La 1 de TVE con Alejandra Herranz de 14:20 a 15:00 horas anotó un 16,8% y más de 1,5 millones de seguidores, lo que demuestra que se priorizó la demanda de información entre la audiencia.

Además, precisamente por esa elevada reclamación de actualidad, 'El Precio Justo' no contó tampoco con un buen arrastre, pues el 'El programa de Ana Rosa', que actuó de telonero con su edición especial, promedió un débil 12,3%, muy por detrás de 'Mañaneros 360' y su récord histórico (21%) o de 'Espejo Público' (13,3%).