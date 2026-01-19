El público dicta esta sentencia al regreso de 'El Precio Justo' a Telecinco y hay una crítica muy repetida

Telecinco ha estrenado este lunes, 19 de enero, la nueva etapa de 'El Precio Justo' en la sobremesa. Con este revival, la intención de la cadena de Mediaset es la de impulsar las audiencias que venía cosechando 'Vamos a ver' en la banda horaria de 13:45 a 15:00 horas.

El mítico concurso, basado en el cálculo y la intuición, ha regresado con Carlos Sobera al frente como ya sucedió en la anterior etapa (2021). En este caso, acompañado además de la modelo e influencer Tania Medina ('La Isla de las Tentaciones', 'Supervivientes', 'Bailando con las Estrellas') como copresentadora.

En este retorno de 'El Precio Justo', Telecinco ha optado por mantener la esencia de la versión original, pero introduciendo, eso sí, una mecánica actualizada a los nuevos tiempos e incorporando nuevas pruebas para conseguir un ritmo más ágil, fluido y dinámico y atraer así al público en una franja muy complicada en la que domina sin rival 'La ruleta de la suerte' desde Antena 3 con cuotas por encima del 20% a diario.

El concurso, popular en los años 80 y 90, mantiene pruebas emblemáticas como ‘Plinko’, ‘Minigolf’, ‘La llave maestra’, ‘3 en raya’ o ‘El precipicio’; a las que se han añadido ‘Grand Prix’, ‘Joker’, ‘El cambiazo’, ‘Checkout’ y ‘Sigue la línea’, entre otras, como gran novedad.

Por otro lado, en esta nueva versión de 'El Precio Justo' se ha involucrado más al público del plató, pieza clave en el desarrollo del juego. Y es que todos son participantes potenciales y ninguno sabe de antemano quién va a concursar y quién va a aspirar, por tanto, a llevarse el escaparate final (la última prueba) si se acerca lo más posible al precio sin pasarse.

Además, en cuanto a los premios a los que pueden acceder los concursantes, en las nuevas entregas se ha apostado en gran medida por las experiencias -vehículos eléctricos, electrodomésticos eficientes, viajes y premios emocionales como cubrir gastos esenciales como la luz o la cesta de la compra durante un año- en lugar da otorgar una recompensa en metálico.

Las redes señalan el error de Telecinco manteniendo el estreno de 'El Precio Justo'

Pues bien, tras ese reestreno de 'El Precio Justo', el público ha dictado su veredicto, dejando una queja unánime: lo inconveniente que ha sido estrenar el concurso en un día como hoy marcado por la actualidad informativa tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 39 víctimas mortales.

Por otro lado, quienes han visto el programa han criticado muy duramente su vuelta a Telecinco. "Es un tostón de los grandes", "qué aburrimiento" o "casposo, rancio y obsoleto" son algunas de las valoraciones más destacadas. También se ha observado como negativa la excesiva euforia del público en las gradas y de los concursantes, pasados totalmente de revoluciones.

"He visto la última media hora y he terminado agotada. Demasiado ruido y gritos, demasiada euforia y tontería, tanto del Sobera como de los concursantes. La mecánica es atractiva. Sin embargo, a Carlos le sobra verborrea y al concurso show", ha señalado una espectadora.

Vista la actualidad, ¿no hubiese sido mejor estrenar #ElPrecioJusto mañana? No pasa nada por cambiar la programación en situaciones así.



Hoy la información manda. El contraste que ha dado entre el programa en directo y el estreno del concurso ha sido bestial. — M 📺 (@casasola_89) January 19, 2026

Lo de Telecinco empezando El Precio Justo. En fin. A jugar, sí. Perfecto para arrancar hoy. — Borja Terán (@borjateran) January 19, 2026

Pues es bastante entrenido la verdad pero un mal día para estrenarlo#ElPrecioJusto — jorge (@jorgevm90) January 19, 2026

Mientras tanto… El Precio Justo — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) January 19, 2026

Es lo lógico, hoy no toca tras lo ocurrido ayer. No se puede decir lo mismo de Telecinco, estrenando hoy El Precio Justo 🤦🏻. — L.Miguel🔻 (@LuisMix_52) January 19, 2026

Menudo aburrimiento poner programita cutre ahora. O actualidad o cotilleo #ElPrecioJusto justamente una 💩 — ✨MiriaN✨ (@MirianKate) January 19, 2026

@telecincoes #elpreciojusto casposo trancio, obsoleto. Y lo peor esa alegría falsa impostada. Esa euforia y esa necesidad de ser chispeantes. Hasta luego mari carmen — the last of us (@thelastofuuu) January 19, 2026

Hoy se podían haber ahorrado el estreno de #ElPrecioJusto que además es un tostón de los grandes. — Anne (@_annedm_) January 19, 2026

El precio justo en T5, no sé si me compensaría ir a un concurso de TV 📺 para ganar un patinete o una batidora eléctrica 😬 — 𝑱𝒖𝒂𝒏 𝑮𝒂𝒈𝒐 ❄️ (@ionztomo16) January 19, 2026



