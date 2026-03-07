Así quedan las noches de Telecinco con 'Supervivientes 2026': nuevo horario con 'First Dates' y anuncio de más concursantes

'Supervivientes 2026' confirmó este jueves ser un auténtico oasis en la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco. Así, el reality vino a confirmar su gran éxito con su arranque con Jorge Javier Vázquez y María Lamela como presentadores anotando un gran 21,2% y 1.227.000 espectadores arrollando a la competencia.

Tras su estreno en jueves, queda por ver cómo funcionarán sus galas de los domingos y los martes. Los domingos la gala de 'Conexión Honduras' arrancará a las 22:00 horas en Telecinco y media hora antes en Mediaset Infinity con Sandra Barneda como presentadora.

Mientras que los martes, 'Supervivientes: Tierra de nadie' no comenzará hasta las 23:00 horas después de 'First Dates'. Y es que cabe señalar que este año el reality no contará con una tira en access prime time tras el salto del dating show de Carlos Sobera a la cadena principal para emitir 'Horizonte' en el access de Cuatro.

Así queda el prime time del martes:

21:00 horas - 'Informativos Telecinco'

21:45 horas - 'First Dates'

23:00 horas - 'Supervivientes: Tierra de nadie'

'Supervivientes 2026' revela a sus nuevos concursantes este domingo

Por otro lado, Telecinco avanza que este domingo conoceremos la identidad de nuevos concursantes que se suman al casting de 'Supervivientes 2026' junto a Almudena Porras. ¿Se confirmará que uno de ellos es Borja Silva, el tentador y actual pareja de la concursante?

Así, en la primera entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' veremos el salto del helicóptero de Almudena Porras así como de los nuevos concursantes. También descubriremos difíciles condiciones de vida que va a tener que afrontar en compañía de los nuevos supervivientes.

Los recién llegados afrontarán su primer juego, titulado 'La batalla contra el océano', que les podría reportar elementos de gran ayuda para sobrellevar su supervivencia. Además, arrancará 'La batalla de titanes', en la que los equipos de Playa Victoria y Playa Derrota se enfrentarán a dos espectaculares juegos clasificatorios cuyo ganador se alzará con una recompensa individual.

Por último, la gala, que ofrecerá imágenes de las primeras horas de supervivencia, acogerá el estreno de 'El consejo de los dioses', una gran asamblea en la que los concursantes analizarán su convivencia y posibles primeros roces para tratar de resolverlos… o no.