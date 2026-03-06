'Supervivientes 2026' | Borja Silva siembra la confusión por lo que suelta de Almudena Porras como concursante

Todas las miradas estaban puestas este jueves en el estreno de 'Supervivientes 2026', que volvió a arrasar en audiencia demostrando que es el mejor programa de Telecinco a pesar de su crisis. Y una de las grandes sorpresas de la noche llegó cuando se confirmó a Almudena Porras, participante de 'La isla de las tentaciones 9' como nueva concursante oficial sumándose a la lista de los 18 concursantes que ya había confirmados.

Almudena Porras se incorporará al grupo de 'Supervivientes 2026' en la gala de 'Conexión Honduras' de este domingo tras tirarse del helicóptero. Y por lo que avanzó Sandra Barneda no será la única que se sume al casting del reality. "Almudena no viene sola, hay más supervivientes", aseguró la presentadora.

Y en todas las quinielas de los nuevos posibles concursantes de 'Supervivientes' está Borja Silva, tentador de 'La isla de las tentaciones 9' y actual pareja de Almudena. También muchos apuntan a Darío Linero, quien fuera el novio de Almudena para repetir la estrategia del año pasado con Montoya, Anita y Manuel.

Sin embargo, Borja Silva ha querido despistar a todos sus seguidores dejando entrever que él sigue en España y que no formará parte de 'Supervivientes 2026'. Así, el joven publicó varios storys apoyando por un lado a su compañero Gerard Arias. "Mucha suerte en tu nueva aventura hermanito. A darle duro", exponía junto a una captura de su televisión.

Después, cuando se confirmó a su novia Almudena como concursante oficial de 'Supervivientes 2026', Borja Silva no dudó en enviarle un mensaje de apoyo a su chica. "¡Mi niña es una ganadora ya! Que orgulloso estoy de ti nena, puedes con esto y con más", añadía el onubense.

Finalmente, este mismo viernes, Borja Silva ponía una captura de su ciudad y el cielo negro. "Hoy el día no acompaña nada. Está el tiempo para estar en casa y así va a ser", comentaba el ex de 'La isla de las tentaciones'. Todo para quizás tratar de despistar y hacer ver que él no será concursante de 'Supervivientes 2026' después de que este jueves algunos pillaran que estaba subiendo contenido antiguo a sus redes como si fuera nuevo.