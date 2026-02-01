'Valle Salvaje', avance semanal próximos capítulos: la amenaza de Adriana que pone su boda en jaque

Llega febrero y con él nuevas y explosivas tramas a 'Valle Salvaje'. Y es que según avanza ya La 1 en una promo será un "febrero imposible de olvidar" en la serie creada por Josep Cister y que forma tándem cada tarde con 'La Promesa' cebando una muerte inesperada.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis se enfrentaba con Victoria tras la humillación a la que ha tenido que enfrentarse por culpa del ultimátum de Dámaso y le dejaba claro que solo espera que no tuviera que yacer finalmente con su marido.

Atanasio le advertía a Matilde de que como Victoria descubra que han cogido las cartas que tenía en su alcoba estarán en grave peligro. A su vez Dámaso, le confesaba a Mercedes que le encantaría poder leer las caras que le escribió en su día a Gaspar.

Pedrito hacía reflexionar a Adriana al recordarle una frase que les decía su padre: que duele mucho más una mentira sea la que sea que una amarga verdad. Mientras, Martín se mostraba celoso por la relación que tienen Pepa y Francisco.

Dámaso no dudaba en amenazar a José Luis con que si el día de la boda de Adriana y Rafael él sigue siendo el duque de Valle Salvaje, se presentará a la ceremonia y algún invitado importante podría reconocerle al verle y salir a la luz su verdadera identidad.

Bárbara le dejaba claro a Braulio que si su primo Alejo está tan distante con él es por todo lo que le ha pasado con Luisa. Y después, Bárbara le confesaba a Alejo que si Braulio ha vuelto al Valle es porque quiere descubrir que pasó en realidad con su padre porque no se cree la versión de la Santa Hermandad.

Por su lado, Victoria no dudaba en decirle a Luisa que no va a permitir que le dirija la palabra al duque pues su objetivo es volver a embaucar a Alejo y además le dejaba claro que José Luis está buscando con quien ennoviar a su hijo.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 2 al 6 de febrero:

Avance del capítulo 345 de 'Valle Salvaje' del lunes 2 de febrero

Adriana y José Luis en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria habla con su sobrina Adriana para que intente convencer a Rafael de que acepte ser el nuevo duque de Valle Salvaje. Mientras que Rafael duda del motivo que ha hecho a su padre abdicar porque no se cree que sea por cansancio.

Por su parte, José Luis no duda en encararse con Luisa advirtiéndola de que es solo una simple doncella y que si vuelve a acercarse a Alejo para tratar de conseguir algo más sufrirá las consecuencias.

Adriana le insiste a Rafael con ser sinceros y contar a toda la familia que el bebé que espera es suyo y no de Julio como todos creen. Pero él le pide que de ninguna de las maneras lo cuente. Pero Adriana no le hace caso y decide hablar con José Luis.

Francisco da el paso de confesarle a Martín que está enamorado de Pepa y su amigo se muestra dolido con él. Paralelamente, Martín le confiesa a Eva que ojalá nunca hubiera regresado al Valle.

Mercedes le entrega a Dámaso las cartas que le escribió en su día a Gaspar para demostrarle que es su cómplice y que puede confiar en ella. Y Braulio le confiesa a Alejo que sabe que su padre fue asesinado y quiere saber quién lo hizo.

Avance del capítulo 346 de 'Valle Salvaje' del martes 3 de febrero

Alejo le aconseja a Braulio que deje el pasado atrás, pero este no parece dispuesto a abandonar su misión de descubrir la verdad sobre la muerte de Domingo.

En cuanto a la boda, Adriana se entera de algo que puede hacer que peligre este enlace tan esperado.

Avance del capítulo 347 de 'Valle Salvaje' del miércoles 4 de febrero

Adriana le deja claro a José Luis que, si Luisa no va a su boda, no se casará, lo que provoca que Victoria haga una visita a la criada.

Cuando Matilde reclama a Mercedes las cartas que Dámaso escribía a Gaspar para dárselas a Victoria, la de Miramar la sorprende con una extraña noticia.

Avance del capítulo 348 de 'Valle Salvaje' del jueves 5 de febrero

Alarmada por su confesión, Matilde se sincera con Mercedes sobre cómo y dónde encontraron las cartas. Pero el comportamiento de la duquesa despierta las sospechas de Atanasio.

La presencia de Braulio pesa cada vez más a un Alejo que, atormentado por la culpa, acaba confesando el asesinato de Domingo a una persona de su confianza.

Avance del capítulo 349 de 'Valle Salvaje' del viernes 6 de febrero

Adriana, Bárbara y Pedrito comparten un bonito momento juntos antes del gran día. Hasta que Adriana descubre las nuevas amenazas de José Luis.

Desbordada por la rabia, irrumpe en palacio dispuesta a todo: si no se respetan sus decisiones, no habrá boda.