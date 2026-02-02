Avance semanal de 'La Promesa' del 2 al 6 de febrero: El reemplazo de Jana y la verdad de la marcha de Lope

'La Promesa' arrancará la semana del 2 al 6 de enero con Lorenzo negando tener un hijo bastardo. Sin embargo, Margarita no le cree porque tiene la información bien atada que demostraría la verdad de su hijo secreto. Curro asegura a Ángela que confía en su tía y en sus planes para detener la boda. Petra pide tiempo a Leocadia para pensarse su oferta de volver al puesto de ama de llaves. ¿Terminará aceptando?

Pía y Vera comentan con las cocineras la posibilidad de que Petra ocupe el lugar de Teresa, y ninguna lo ve mal. Martina se propone convencer a Manuel para que vaya a la fiesta del ilustre don Pedro de Artiaga, aunque no será tarea sencilla. María se siente mal por mentir sobre su relación con Carlo a Manuel y Samuel. Pía, por su parte, le pide a la doncella que haga su embarazo público.

Petra revela a Pía que sabe que María está embarazada. A su vez, Pía desvela a Petra que Samuel recibió una carta del Obispado. Rivero, presionado, termina confesando a Manuel que en realidad trabaja para Leocadia… ¡y este lo tumba de un puñetazo! Leocadia no puede contenerse al ver que Curro se va a sentar a comer con ellos y explota.

Avance del capítulo 767 de 'La Promesa' del martes 3 de febrero

Alonso defiende el derecho de su hijo a comer con todos. Margarita se mofa de Leocadia por no haber evitado que Curro se sentara en la mesa. Petra se enfrenta a Samuel porque no quiere abrir la carta del Obispado. El cura entrega la misiva a Petra y lo que lee la deja de piedra. ¿De qué se trata?

María y Carlo se sinceran: no están enamorados, pero sí se gustan… o algo así. Enora y Toño celebran que el comandante ha salido de sus vidas y creen que Manuel debería ir a la fiesta. Ángela y Curro siguen con la incertidumbre de no conocer los planes de Margarita para disuadir al capitán. La madre de Martina muestra pruebas a Lorenzo de la existencia de su hijo bastardo y amenaza al capitán con revelar su secreto si no anula la boda con Ángela.

Manuel confiesa a Leocadia que sabe que ella trajo a Rivero y solo le ofrece una salida digna: que ella se marche de La Promesa. Cristóbal recrimina a Leocadia que propusiera a Petra volver a ser ama de llaves y ella le pregunta si le gusta Teresa.

Avance del capítulo 768 de 'La Promesa' del miércoles 4 de febrero

Cristóbal asegura a Leocadia que ella es el único amor de su vida. Petra lee la carta del Obispado a Samuel y le comunica que han suspendido su viaje. El cura se alegra. Por su parte, Pía y Petra se alían para evitar que María y Samuel estén juntos.

Enora asegura a Toño que pase lo que pase con su tío, ellos tienen un futuro brillante. Ángela y Curro comentan que Margarita se va a quedar a cenar y creen que trama algo. Adriano admite a Jacobo que no le gusta que Martina se vaya a Nueva York, ya que sus hijos van a perder a una madre de nuevo.

Pía intenta que María y Carlo recuperen lo que les hizo fijarse el uno en el otro. Ellos deciden intentarlo de verdad. Manuel y Alonso echan cuentas para saldar por fin su deuda con Leocadia. Teresa entiende que Petra quiera recuperar su puesto de ama de llaves de La Promesa y promete que no protestará si eso sucede. La señora Arcos ya ha tomado una decisión respecto a la propuesta de Leocadia ¿Cuál será? La presión de Margarita es tal que Lorenzo parece estar cediendo a su chantaje... ¿Cancelará la boda o se guarda un as bajo la manga?

Avance del capítulo 769 de 'La Promesa' del jueves 5 de febrero

Los jóvenes salen del palacio dispuestos a disfrutar de una noche diferente tras los últimos acontecimientos en La Promesa. ¡Lo necesitan! Cristóbal convence a Teresa para que, por fin, le cuente a Vera la verdad de lo que ocurrió con Lope.

Samuel se da cuenta de que Pía y Petra confabulan para mantenerlo lejos de María Fernández. Para conocerse un poco más, Carlo y María se cuentan detalles de su vida. Martina decide que Ángela y Curro también asistan a la fiesta de don Pedro de Artiaga y consigue invitaciones. Muy a su pesar, Manuel acude a la fiesta de su amigo. Inesperadamente, allí conoce a una enigmática mujer que no revela su nombre. Por su parte, Curro desvela a Martina sus verdaderas intenciones en la fiesta: ¡pedir matrimonio a Ángela!

Avance del capítulo 770 de 'La Promesa' del viernes 6 de febrero

Teresa le cuenta a Vera toda la verdad sobre la marcha de Lope. Devastada, la doncella le escribe una carta de despedida: no quiere que él vuelva a contactarla. Manuel conecta con la misteriosa mujer de la fiesta como hacía tiempo que no conectaba con nadie. Martina se marcha apresuradamente del evento para reencontrarse con Adriano en palacio. ¿Se dejará llevar por sus sentimientos? Por su parte, Jacobo sorprende a Martina entregándole los billetes del viaje a Nueva York para dentro de dos semanas.

Pía y Petra se resignan y deciden no oponerse más a la relación de Samuel y María. El cura ve cómo la doncella y Carlo empiezan a gustarse, y por fin se dan un beso de verdad… Alonso paga parte de su deuda a Leocadia. La señora empieza a perder poder de influencia sobre el marqués. Manuel exige a Leocadia que se vaya, pero la señora le da la vuelta a la conversación: si se marcha, Ángela se irá con ella.