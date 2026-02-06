'Valle Salvaje', avance capítulo del lunes 9 de febrero: un incidente trastoca la boda de Adriana y Rafael

Llega febrero y con él nuevas y explosivas tramas a 'Valle Salvaje'. Y es que según avanza ya La 1 en una promo será un "febrero imposible de olvidar" en la serie creada por Josep Cister y que forma tándem cada tarde con 'La Promesa' cebando una muerte inesperada. Además, según ha confirmado José Manuel Seda, la serie ha renovado por una cuarta temporada.

Uno de los acontecimientos más esperados por todos los fans de 'Valle Salvaje' llega por fin el lunes. Y es que será ese día cuando asistamos al enlace de Adriana y Rafael. Un evento con el que inicia una decisiva tanda de capítulos.

La boda de los protagonistas es uno de los momentos más deseados por los seguidores y llega en el mejor momento de audiencias para la serie. ‘Valle Salvaje’ registró ayer su capítulo más visto de la historia, con 1.005.000 espectadores. Además, cerró su emisión en enero con una media del 11%, su cuarta mejor cuota histórica, y récord mensual de espectadores (887.000), consolidándose una vez más como la oferta televisiva líder en su franja.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes pillaba a Matilde buscando las cartas que Dámaso escribió a Gaspar pues tanto ella como Atanasio no se creen la excusa de que las quemó.

Bárbara no daba crédito a lo que le revelaba Alejo sobre la muerte de su tío Domingo y aseguraba que él no es un asesino. Pero él le decía que uno nunca sabe hasta donde puede llegar cuando la vida le pone ante una situación límite y ver cómo Luisa sufrió tanto por culpa de la violación y acoso de su tío.

Después, Bárbara trataba de saber el paradero de Braulio tras no encontrarlo por el palacio y Martín le confesaba que ha ido a ver a la Santa Hermandad dejándola preocupada por lo que pueda pasar como se entere de que el asesino de su padre fue Alejo.

Dámaso le dejaba claro a Victoria que no le conoce si piensa que ya ha acabado con ella y con José Luis y le advertía que esto solo acaba de empezar. Mientras, Rafael le pedía a Dámaso que acuda a su boda con Adriana.

Tras la invitación de Rafael, Dámaso se planteaba acudir al enlace pero Mercedes le recordaba que podría haber mucha gente que le reconozca y eso pueda suponer que salga a la luz su verdadera identidad.

Por su parte, Matilde le pedía a Luisa que se pruebe el vestido que ha confeccionado para la boda de Adriana y Rafael. Mientras, José Luis dejaba claro que no va a dar permiso para que Dámaso acuda al evento y Adriana le anunciaba que su boda quedaba anulada.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes, 9 de febrero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 350 de 'Valle Salvaje' del lunes 9 de febrero

Adriana y José Luis en la boda de 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', El destino de muchos de los habitantes del valle es incierto, por lo que el día de la boda puede ser el principio de un nuevo comienzo o el fin de todo lo que conocen.

Antes del enlace, Victoria hablará con Luisa y, aunque sigue pensando que lo mejor es que no acuda a la boda, le informa de que ni José Luis ni ella pondrán ningún problema. ¿será invitada finalmente Luisa a la Boda como pedía Adriana?

Al margen del enlace, Braulio ha descubierto que alguien pagó a Toribio para que abandonara la investigación de la muerte de Domingo. Alejo, acorralado por su primo, acabará confesando a alguien inesperado que él fue el verdadero asesino de su tío. Por su parte, Francisco empezará a albergar esperanzas de que Pepa le corresponda y, mientras espera una declaración de amor, será consciente de una importante revelación.

Durante las nupcias, el sacerdote hará público que Rafael es el nuevo duque de Valle Salvaje, para el asombro de todos los invitados y para disgusto de José Luis y Victoria, quien llegará a amenazar a Mercedes y a advertirle sobre las consecuencias. Al finalizar la ceremonia, un inesperado acontecimiento trastocará los planes de los protagonistas.