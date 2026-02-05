'Valle Salvaje', avance capítulo del viernes 6 de febrero: Adriana anula su boda con Rafael

Llega febrero y con él nuevas y explosivas tramas a 'Valle Salvaje'. Y es que según avanza ya La 1 en una promo será un "febrero imposible de olvidar" en la serie creada por Josep Cister y que forma tándem cada tarde con 'La Promesa' cebando una muerte inesperada. Además, según ha confirmado José Manuel Seda, la serie ha renovado por una cuarta temporada.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara se encaraba con Alejo por no contarle qué le pasa y por qué no quiere que Braulio siga investigando la muerte de su padre. Pero él le pedía que le dejara en paz.

Paralelamente, Braulio trataba de saber cómo se llevaba Alejo con su padre y él le confesaba que bien aunque no tuvo mucho trato con él. Sin embargo, su primo le decía que eso no concuerda con lo que su padre le relataba en sus cartas. Y finalmente, Alejo le confesaba a Bárbara que fue él quién mató a su tío Domingo.

Victoria no dudaba en amenazar a Luisa y le deja claro que como acuda a la boda de Adriana y Rafael como ella y la propia Adriana están presionando, esa misma noche volverá a prisión.

Mercedes le comunicaba a Matilde que ha quemado las cartas que Dámaso le había escrito a Gaspar y la doncella no daba crédito a lo que ha pasado. Tampoco Atanasio entendía la justificación de Mercedes y ambos no terminaban de creérselo.

Mercedes acudía a la Casa Grande para ofrecerle una tregua a Victoria hasta la boda de Adriana y Rafael. Mientras que José Luis trataba de saber que es lo que pretende Dámaso con toda su jugada de que abdique en su hijo y le dejaba claro que hace falta mucho más para que le vea mordiendo el polvo.

Tras la amenaza de Victoria, Luisa le anunciaba a Adriana que tras pensárselo mucho no acudirá a su boda.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes, 6 de febrero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 349 de 'Valle Salvaje' del viernes 6 de febrero

Adriana, Pedrito y Bárbara en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes pilla a Matilde buscando las cartas que Dámaso escribió a Gaspar pues tanto ella como Atanasio no se creen la excusa de que las quemó.

Bárbara no da crédito a lo que le revela Alejo sobre la muerte de su tío Domingo y asegura que él no es un asesino. Pero él le dice que uno nunca sabe hasta donde puede llegar cuando la vida le pone ante una situación límite.

Después, Bárbara trata de saber el paradero de Braulio tras no encontrarlo por el palacio y Martín le confiesa que ha ido a ver a la Santa Hermandad dejándola preocupada.

Dámaso le deja claro a Victoria que no le conoce si piensa que ya ha acabado con ella y con José Luis y le advierte que esto solo acaba de empezar. Mientras, Rafael le pide a Dámaso que acuda a su boda con Adriana.

Tras la invitación de Rafael, Dámaso se plantea acudir al enlace pero Mercedes le recuerda que podría haber mucha gente que le reconozca y eso pueda suponer que salga a la luz su verdadera identidad.

Por su parte, Matilde le pide a Luisa que se pruebe el vestido que ha confeccionado para la boda de Adriana y Rafael. Mientras, José Luis deja claro que no va a dar permiso para que Dámaso acuda al evento y Adriana le anuncia que su boda queda anulada.