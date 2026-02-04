'Valle Salvaje', avance capítulo del jueves 5 de febrero: Alejo confiesa el asesinato de su tío y el chantaje a Luisa

Llega febrero y con él nuevas y explosivas tramas a 'Valle Salvaje'. Y es que según avanza ya La 1 en una promo será un "febrero imposible de olvidar" en la serie creada por Josep Cister y que forma tándem cada tarde con 'La Promesa' cebando una muerte inesperada. Además, según ha confirmado José Manuel Seda, la serie ha renovado por una cuarta temporada.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', tras el ultimátum de Adriana obligando a José Luis a que permita que Luisa esté presente en su boda, el duque le confesaba a Victoria que tendría que haber dejado que la ajusticiaran en la plaza del pueblo.

Alejo insistía en decirle a Braulio que deje de investigar la muerte de su padre porque ya les investigaron a todos y la Santa Hermandad decretó que nadie tenía motivos para asesinar a su padre pero él no se da por vencido.

Adriana se plantaba y se mantenía firme: o Luisa acude a su boda o no dará el sí quiero. Todo mientras Rafael trataba de hacerle ver que su padre es capaz de cualquier cosa.

Mercedes le pedía a Dámaso que le devuelva las cartas que le escribió a Gaspar para dárselas a Matilde pero él se niega. Mientras, Adriana le advertía a su tía Victoria que debería preocuparse de otras cuitas que suceden en palacio como la abdicación de su esposo.

Tanto Adriana como Rafael desconfían en la premura de la decisión de José Luis. Y Rafael no dudaba en compartir sus dudas con Dámaso pues no entiende por qué su padre confía tanto en él.

Finalmente, Victoria no dudaba en hablar con Luisa para que hable con Adriana y trate de convencerla de que acepte que no va a acudir a su boda y le dejaba claro que lo único que está haciendo es arruinarle la vida a su amiga.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves, 5 de febrero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 348 de 'Valle Salvaje' del jueves 5 de febrero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara se encara con Alejo por no contarle qué le pasa y por qué no quiere que Braulio siga investigando la muerte de su padre. Pero él le pide que le deje en paz.

Paralelamente, Braulio trata de saber cómo se llevaba Alejo con su padre y él le confiesa que bien aunque no tuvo mucho trato con él. Sin embargo, su primo le dice que eso no concuerda con lo que su padre le relataba en sus cartas. Y finalmente, Alejo le confiesa a Bárbara que fue él quién mató a su tío Domingo.

Victoria no duda en amenazar a Luisa y le deja claro que como acuda a la boda de Adriana y Rafael como ella y la propia Adriana están presionando, esa misma noche volverá a prisión.

Mercedes le comunica a Matilde que ha quemado las cartas que Dámaso le había escrito a Gaspar y la doncella no da crédito a lo que ha pasado. Tampoco Atanasio entiende la justificación de Mercedes y ambos no terminan de creérselo.

Mercedes acude a la Casa Grande para ofrecerle una tregua a Victoria hasta la boda de Adriana y Rafael. Mientras que José Luis trata de saber que es lo que pretende Dámaso con toda su jugada de que abdique en su hijo y le deja claro que hace falta mucho más para que le vea mordiendo el polvo.

Tras la amenaza de Victoria, Luisa le anuncia a Adriana que tras pensárselo mucho no acudirá a su boda.